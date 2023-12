De Formule 1 maakte dinsdag bekend dat er ook in 2024 weer zes sprintraces georganiseerd worden. China en Miami huisvesten voor het eerst zo'n korte race, terwijl Oostenrijk, Austin, Brazilië en Qatar dat in 2023 ook al deden. Wel is nog onduidelijk hoe de opzet er precies uit komt te zien. Tijdens een recente bijeenkomst van de F1 Commission werd namelijk goedkeuring gegeven om te kijken naar verbeteringen voor het format van de sprintweekenden. Dat wordt toegejuicht door Jacques Villeneuve, die tevens voorstander is van de aanwezigheid van sprintraces in de Formule 1.

"Het is geweldig, want het maakt de vrijdagen beter. Het was nooit de bedoeling om voor een betere zaterdag te zorgen. Men klaagt dat de zaterdag niet beter is geworden, maar het was de bedoeling om de vrijdag te verbeteren. Vrijdagen kunnen namelijk heel saai zijn. Nu heb je in ieder geval een resultaat op vrijdag, iets om over te schrijven", ziet Villeneuve bij PlanetF1 een groot voordeel van het sprintformat. De wereldkampioen van 1997 hoopt echter dat F1 het in de toekomst bij een klein aantal sprintevenementen houdt. "Het format kan wel aangepast worden, maar het is goed zolang het niet ieder weekend is. In de MotoGP zie je dat het te veel is en dan wordt het overbodig. Maar het is goed om ook wat andere weekenden te hebben. Want zodra je 23, 24 of 25 raceweekenden hebt en ieder weekend hetzelfde doet, wordt het gewoon repetitief. Het is dus goed om veranderingen door te voeren. Het is een sport, maar iedere sport is ook een show."

Villeneuve vindt dat de sprintraces iets toevoegen aan F1, doordat het sportieve aspect niet wordt aangetast. Veranderingen waarbij dat in zijn ogen wel gebeurt, ziet hij dan ook liever teruggedraaid worden. "Ik ben op enkele vlakken een traditionalist, maar niet bij dat aspect. Zolang het een sport blijft, is het prima. Zo ben ik wel fel tegen DRS. Dat is waar de traditionalist in mij naar boven komt, omdat het iets weghaalt bij de sport zelf", aldus de inmiddels 52-jarige Canadees. "DRS is alsof je een sprinter een voordeel of betere schoenen geeft, omdat hij iets langzamer is. De purist in mij vindt dat niets, maar andere dingen... Een sprintrace verandert niets aan de Grand Prix, dus daar ben ik voorstander van. Sport heeft namelijk show nodig om te blijven bestaan. Iedere sport die geen show was, bestaat niet meer of wordt amper gevolgd."