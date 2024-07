Sergio Pérez heeft nog een race de tijd om het management van Red Bull Racing te overtuigen van zijn kwaliteiten, anders kan het na de zomerstop zomaar gedaan zijn voor de Mexicaan. In Hongarije begon hij belabberd aan het weekend, maar op zondag herstelde hij zich met een goede opmars richting P7. Oud-F1-coureur Jacques Villeneuve laat in gesprek met Motorsport.com zijn licht schijnen op de situatie, en erkent dat het gevaar nog niet geweken is. “Het probleem is dat hij op dit moment het team punten kost. Het kan hen de constructeurstitel kosten, en dat is meer waard dan het sponsorgeld dat hij meebrengt. En het helpt het team ook niet om progressie te boeken met de ontwikkeling van de auto. Het is dus echt geen goede situatie.”

Op de vraag of hij denkt dat Pérez na de zomerstop nog steeds in de RB20 zit, antwoordt de Formule 1-kampioen van 1997: “Ik weet niet hoe de contracten in elkaar steken. Als hij niet al een nieuw contract zou hebben getekend, dan was die vraag heel eenvoudig te beantwoorden. Maar het is onmogelijk voor ons om een oordeel te vellen. We kennen de contracten niet, we maken geen deel uit van die discussie.”

Sainz geen optie

Red Bull heeft meerdere opties om eventueel door te schuiven naar het plekje naast Verstappen. De voornaamste kandidaten lijken Yuki Tsunoda en Liam Lawson, terwijl ook de ervaren rot Daniel Ricciardo niet uitgesloten kan worden. Villeneuve vindt het lastig om een voorkeur uit te spreken voor een van de kandidaten: “Het hangt ervan af. Kijk je naar de Red Bull-manier, dus iemand uit het juniorteam selecteren en doorschuiven, dan zou ik voor Tsunoda gaan. Hij staat al onder contract. Ricciardo is nog niet vastgelegd voor volgend jaar, want hij heeft niet goed genoeg gepresteerd. Waarom zou je hem dan naar het topteam promoveren? Tsunoda is de meest logische optie, en dan zet je Liam in zijn plaats. En Hadjar in de andere auto.” Een komst van Carlos Sainz sluit hij echter uit: “Nee, er is daar geen ruimte voor Sainz. Sainz wil nummer 1 zijn, of in elk geval op gelijke hoogte staan. Maar dit is het team van Max, ook al zou de behandeling gelijk zijn.”