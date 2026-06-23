Villeneuve roept Ferrari op om Hamilton voor te trekken – maar gaat dat ook gebeuren?

Het is tijd dat Ferrari Lewis Hamilton tot zijn nummer één-coureur maakt in de strijd om de Formule 1-titel van 2026, meent Jacques Villeneuve.

Na een moeizame start bij de Scuderia heeft Hamilton in de afgelopen drie races veruit zijn beste resultaten behaald: hij werd tweede in Canada en Monaco, waarna hij in Barcelona op verdienstelijke wijze de overwinning pakte.

Voorheen stond de zevenvoudig wereldkampioen nog maar op de vijfde plaats in het coureursklassement, maar hij is nu Lando Norris, Charles Leclerc en George Russell voorbijgestreefd naar de tweede plaats en heeft zijn achterstand op koploper Kimi Antonelli teruggebracht van 49 naar 41 punten.

Villeneuve behoort tot de meest uitgesproken critici van Hamilton. Afgelopen december verklaarde hij dat de Brit veel wereldtitels won in een te dominante auto en tegen zwakkere teamgenoten, wat naar verluidt zijn teleurstellende prestaties bij Ferrari verklaarde.

„Veel kampioenschappen werden gewonnen tegen een teamgenoot, en er was eigenlijk geen echte strijd. De enige strijd die hij wel had, was tegen Nico, en die verloor hij“, vertelde Villeneuve destijds in de High Performance-podcast.

Jacques Villeneuve Foto door: Mark Sutton / Formule 1 via Getty Images

“Nu gaat hij naar Ferrari en moet hij weer in de strijd komen, maar het lijkt erop dat hij gewend is geraakt aan de makkelijke jaren. Het is moeilijk om de motor weer op gang te krijgen als je even gas terugneemt, het rustig aan doet of gaat denken dat het makkelijk is. Zodra je gaat geloven dat je onverslaanbaar bent, ga je langzamer rijden.”

Zes maanden later is Villeneuves kijk op de vooruitzichten van Hamilton heel anders. De wereldkampioen van 1997 is van mening dat de achterstand van 40 punten op teamgenoot Leclerc voldoende is voor Ferrari om te stoppen met het gelijk behandelen van beide coureurs.

“Lewis weet hoe hij moet winnen, en hij weet wat er voor nodig is. En als hij er ook maar een glimp van opvangt, zal hij geen genade tonen,” vertelde hij in de podcast ‘The F1 Show’ van Sky Sports. “Ik denk dat hij daar het verschil kan maken.

“Mercedes bevindt zich op dit moment niet in een positie waarin het zelfs maar in staat is of de vrijheid heeft om de ene coureur boven de andere te verkiezen. Ferrari wel, want Ferrari moet zich op Lewis richten als ze nog een kleine kans op de overwinning willen hebben. De beslissing is dus eenvoudig te nemen, want Leclerc ligt behoorlijk ver achter.”

Villeneuve voerde zijn kritiek op Leclerc nog verder op en stelde dat de Monegask – die momenteel aan zijn achtste seizoen bij Maranello bezig is – van Ferrari „te veel te snel“ had gekregen en niet voorbereid was op de comeback van Hamilton.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Leclerc had de tijd om het team om zich heen op te bouwen en dat heeft hij niet gedaan”, voegde Villeneuve eraan toe. “Bedenk eens hoe hij bij Ferrari terechtkwam na een matig seizoen bij Sauber, en plotseling dat enorme megacontract kreeg, alsof hij al wereldkampioen was… Misschien te veel te snel?

"Hij heeft nooit echt iets om zich heen hoeven opbouwen. Het werd hem gegeven, het was er gewoon. Hij was snel en dat was genoeg, want de algemene opvatting was: dat is toch een auto waarmee je geen kampioenschap kunt winnen. Je wint een paar races, je verslaat je teamgenoot, die [Sebastian] Vettel was. Iedereen was tevreden.

"En toen kwam vorig jaar plotseling Lewis binnen, die geen geweldig seizoen had. Hij had het echt moeilijk met de auto, het team – het kost tijd om dit om jezelf heen op te bouwen – dus Leclerc was best tevreden. Hij kwam goed voor de dag naast Lewis.

"Maar op het moment dat Lewis wakker werd, op het moment dat Lewis die auto en dat team tot de zijne maakte en er vol voor ging en geen genade toonde, was Leclerc daar niet op voorbereid."

Fred Vasseur houdt niet van die vraag

Zal Ferrari nu dus zijn aandacht op Hamilton richten? Dit is een enigszins nieuwe situatie voor de Scuderia, die sinds 2018 geen echte titelkandidaat meer is geweest – en zeker ongekend voor teambaas Fred Vasseur, die voorafgaand aan het seizoen 2023 de leiding over de ploeg op zich nam.

Vasseur werd na de overwinning van Hamilton in Barcelona naar dit scenario gevraagd, zij het in iets dubbelzinnigere bewoordingen: „Als hij op enig moment in de positie zou komen om voor zijn achtste titel te strijden, is Ferrari dan in staat om hem dit seizoen zelf alles te geven?”

Met nog minstens 15 Grands Prix te gaan in het seizoen 2026 was de Fransman begrijpelijkerwijs terughoudend. „Ik weet niet zeker of ik op dit soort vragen wil antwoorden“, antwoordde hij. „Twee weken geleden had ik waarschijnlijk dezelfde opmerkingen, dat alles een ramp was, en nu hebben we het over het wereldkampioenschap. Dit is de slechtste aanpak die ik zou kunnen hanteren.

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Bryn Lennon / Formule 1 via Getty Images

“De aanpak is om naar Oostenrijk te gaan met precies dezelfde instelling als ik in Barcelona had, en niet na te denken over het kampioenschap of mezelf voor te stellen met nog 25 overwinningen, wat ik zou kunnen doen… Dat zal ik nooit doen.”

Wat Leclerc betreft: toen hem werd gevraagd naar de overwinning van Hamilton, beloofde hij simpelweg snel weer in vorm te komen. De ervaren Ferrari-coureur crashte uit de GP van Monaco – wat hij aan de remmen toeschreef – en uit de kwalificatie voor de GP van Barcelona, voordat hij tijdens de race in Spanje te maken kreeg met een vermoedelijk hydraulisch probleem.

“Ik bedoel, het is geweldig voor het team, het is geweldig voor Lewis,” zei Leclerc. “Het team heeft enorm zijn best gedaan om upgrades door te voeren en het lijkt goed te werken. Dus nu moet ik weer bij hem in de top staan, wat sinds Canada niet meer het geval is geweest.”

Aanvullende verslaggeving door Filip Cleeren en Livia Veiga