Villeneuve prijst Verstappen: "Geen enkel zwak aspect"

Max Verstappen heeft dit seizoen gedomineerd en beloonde zichzelf voor de uitermate sterke prestaties door in de sprintrace in Qatar zijn derde F1-titel veilig te stellen. Er is vaak gezegd dat de Red Bull RB19 haast niet te verslaan is, aangezien de RB19 goed was voor zestien zeges in de tot nu toe zeventien verreden races. De F1-kampioen van 1997, Jacques Villeneuve, ziet dat echter anders. "Het is verkeerd om te zeggen dat Red Bull onverslaanbaar is", zegt Villeneuve tegen La Gazzetta dello Sport. "Verstappen is de onverslaanbare. Zijn kracht? Hij was nooit een kind, hij was volwassen toen hij nog klein was. Hij is gemaakt om kampioen te worden, zijn vader was erg hard voor hem. De waarheid is dat Verstappen vandaag de dag geen enkel zwak aspect kent", prijst Villeneuve de kersvers drievoudig wereldkampioen.

Waar het voor Red Bull dus weer een succesvolle periode is, moet Ferrari nog altijd wachten op echte successen. De laatste titel van de Scuderia stamt uit 2008, toen het team constructeurskampioen werd. Vorig jaar vormde het team nog een dreiging voor Red Bull, dit seizoen moet het zich vooral meten met Mercedes. Villeneuve stelt vast dat dit 'geen positief moment' is voor Ferrari, maar: "Dat hoort bij de geschiedenis. Er zijn betere perioden en andere perioden zonder overwinningen." Veel aandacht gaat bij dat team uit naar Charles Leclerc, maar Villeneuve is meer gecharmeerd van Carlos Sainz. "Ik hou van Sainz omdat hij zich altijd verbetert en de teams waarvoor hij rijdt altijd heeft geholpen. Maar coureurs worden tegenwoordig te veel beschermd. Ze zouden meer vrijheid moeten krijgen, zelfs om fouten te maken."

Naast Sainz is Villeneuve ook wel fan van Fernando Alonso. De 42-jarige Spanjaard is nog altijd gedreven om voor zeges en wereldtitels te gaan, merkt ook Villeneuve. "Hij is hongerig, dat is wat een coureur groot maakt." De Canadees is echter niet even gecharmeerd van alle coureurs. Met name bij sommige jonge coureurs zet hij zijn vraagtekens achter de gedrevenheid. Hij noemt daarbij Daniel Ricciardo als voorbeeld. Waar coureurs vaak serieus zijn, springt de goedlachse Australiër er vaak tussenuit door zijn humor. Villeneuve heeft daar wat minder mee. "Aan de jongens die tegenwoordig coureur willen worden zou ik willen vragen: doe je het uit passie of omdat je [net als] Ricciardo wil zijn en wil lachen in de reclames?", aldus de voormalig F1-coureur.