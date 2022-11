In de slotfase van het Formule 1-seizoen 2022 staat er voor Red Bull Racing nog maar weinig op het spel. Max Verstappen heeft de wereldtitel bij de rijders al binnen en ook de constructeurstitel is reeds veiliggesteld, waardoor er alleen nog gestreden wordt voor dagsuccessen en de eindklassering van Sergio Perez. De Mexicaan strijdt met Charles Leclerc om de tweede plek in het WK en na de GP van Brazilië staat het tweetal gelijk met 290 punten. Perez had echter met een voorsprong naar Abu Dhabi kunnen afreizen, ware het niet dat Verstappen in de laatste ronden weigerde om de zesde positie over te dragen aan zijn teamgenoot.

Verstappen gaf via de boordradio en na afloop van de race aan dat hij zo zijn redenen had om de teamorders te negeren. Desondanks kan Jacques Villeneuve geen begrip opbrengen voor de actie van de tweevoudig wereldkampioen, zo schrijft hij in zijn column voor Formule1.nl. "Red Bull, het team dat veel voor Max Verstappen heeft betekend, vroeg een wederdienst voor al het werk dat Sergio Perez voor hem heeft gedaan", begint de wereldkampioen van 1997 zijn verhaal. "De extra punten voor Perez zouden belangrijk zijn geweest voor het team, dat zijn coureurs graag op de eerste en tweede plaats in het kampioenschap wil hebben. Ik snap niet waarom Verstappen daar geen gehoor aan gaf."

Ook Ferrari bevond zich in de slotfase van de race in Sao Paulo in een vergelijkbare positie met Carlos Sainz en Leclerc op posities drie en vier. Daar waar de Monegask graag teamorders wilde zien, besloot de Scuderia om die niet uit te vaardigen. Villeneuve begrijpt dat wel, aangezien Fernando Alonso dicht achter Leclerc reed en een dergelijke positiewissel niet zonder risico's was geweest. "De derde en vierde plek in de race is voor Ferrari als constructeur dan leidend", legt de Canadees uit waarom de strijd om P2 bij de constructeurs daar een rol in speelde. Voor Red Bull en Verstappen speelt dat echter niet omdat de titels al binnen zijn. "Waarom doet Verstappen moeilijk over plek zes of zeven?", vraagt Villeneuve zich af. "Het verandert niets voor hem, voor Perez én het team maakt het wel verschil. Perez heeft hem in het verleden zoveel geholpen. Het was ook niet zo dat Max een podiumplek moest opgeven, zoals in het geval van Sainz en Leclerc."

Video: Verstappen weigert positie af te dragen aan Perez