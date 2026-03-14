Formule 1 GP van China

Villeneuve: Max Verstappen heeft het mentaal moeilijk bij Red Bull

Jacques Villeneuve denkt dat Max Verstappen het momenteel mentaal moeilijk heeft bij Red Bull, nu duidelijk is dat het team uit Milton Keynes nog veel werk te verzetten heeft met de RB22.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De viervoudig wereldkampioen kende zaterdag een rampzalige start in de sprintrace in China. Bij het doven van de lichten kwam hij bijzonder moeizaam van zijn plek, waardoor hij van de achtste positie terugviel naar de twintigste plaats. De Nederlander finishte uiteindelijk als negende, net buiten de punten.

"Ik heb eerlijk gezegd even niet zo veel te zeggen", zei Max Verstappen na afloop tegen Sky Sports F1. "Alles wat fout kon gaan, ging fout. De start is een van de problemen die we moeten oplossen, maar de balans was ook overal en nergens. Waarschijnlijk hadden we ook de hoogste bandenslijtage van iedereen. Die was gewoon niet te controleren. Daarnaast waren er ook nog wat andere dingen aan de auto die niet heel goed voorbereid waren. We moeten gewoon de boel weer op orde zien te krijgen."

Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet Red Bull het tij niet heel snel keren. "Vorig jaar hadden ze een auto die aansloot bij Max en zijn rijstijl", zei de wereldkampioen van 1997 bij Sky Sports F1. "Misschien was die soms iets minder snel, maar ze konden hem wel finetunen. Op dit moment gaat de auto alle kanten op. Hij krijgt geen duidelijke feedback van de wagen. Hij weet het dus gewoon niet. Hij weet alleen dat de auto onbestuurbaar is. Hij weet niet wat hij ermee moet doen en raakt daardoor gefrustreerd. Als gevolg daarvan heeft hij het mentaal nu moeilijk."

"Het wordt dus heel moeilijk voor het team om een grote stap vooruit te zetten", stelde de 54-jarige Canadees. "Bovendien is het team veranderd. Ze zijn drie belangrijke mensen kwijtgeraakt: Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko. Dat waren de pilaren van het team. Misschien gaan ze daar nu de prijs voor betalen."

