Villeneuve: Verstappen wil waarschijnlijk Hamilton als teamgenoot

Voor het eerst sinds de Formule 1 weer Zandvoort aandoet, werd er afgelopen zondag in de regen geracet. De winnaar was niettemin dezelfde als de voorbije twee jaar: Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen vertrok van pole-position, maar moest toezien hoe teamgenoot Sergio Perez in de regen aan de leiding kwam doordat hij eerder naar de pits was gegaan voor intermediates. Toen de regen was gestopt en het tijd was om terug te gaan naar droogweerbanden, ging Verstappen echter eerder naar binnen met als gevolg dat hij met de undercut weer voor de Mexicaan kwam. Vanaf dat moment was Verstappen ‘in control’ en ook een fikse regenbui aan het einde van de race bracht hem niet van de wijs. Voor eigen publiek pakte hij zijn negende achtereenvolgende Grand Prix-zege, waarmee hij het record van Sebastian Vettel evenaarde.

De meningen over de huidige dominantie van Verstappen in de Formule 1 zijn verdeeld. Sommigen vinden dat hiervan moet worden genoten, omdat de Limburger iets heel bijzonders aan het presteren is, anderen denken juist dat het schadelijk voor de sport kan zijn dat één coureur alles wint. Gevraagd in welk kamp Villeneuve zit, antwoordt hij tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com bij een Player 0.0-evenement van Heineken op Circuit Zandvoort: “Nou, hij is beter dan de rest. Verder niet. Het heeft daarom helemaal geen zin om te roepen dat het schadelijk is. Het zijn niet de regels die hem de beste maken. Hij is gewoon de beste. Eerder waren Lewis en Mercedes dat en toen hoorde je niemand klagen. Waarom klaagden ze niet over Lewis, maar nu wel over Max? Ik weet niet wat daarachter zit.”

Villeneuve denkt dat de dominantie nog wel even zal aanhouden. “Het budgetplafond maakt het voor de andere teams moeilijk om aan te haken”, zegt hij. “Kijk naar Williams. Zij kunnen niet investeren en hun fabriek beter maken. Daardoor kunnen ze nooit op hetzelfde niveau komen als waarop sommige anderen zitten. En dat komt puur door het budgetplafond. Dat lijkt op dit moment dus een averechtse werking te hebben.” Ook het feit dat Red Bull nu minder tijd aan het testen van aerodynamica kan besteden als gevolg van de straf die zij vorig jaar kreeg voor het overschrijden van het plafond, zal volgens Villeneuve weinig aan de situatie veranderen. “Ze zouden zonder die straf natuurlijk nog beter presteren, maar als je een auto hebt die in de basis goed is, heb je ook minder tijd in de windtunnel nodig om goede resultaten te blijven behalen. Als je over de juiste ingrediënten beschikt, wordt het allemaal een stuk gemakkelijker.” Red Bull blijft met andere woorden dus nog wel even domineren? “Wacht even. Jij zegt Red Bull. Nee, het is Max die aan het domineren is. Maar verder zat het nog nooit zo dicht bij elkaar in de Formule 1. Als je kijkt naar het verschil tussen de nummer één en de nummer twintig, dan is het soms maar 1,2 seconde. Dat hebben we in de geschiedenis niet eerder meegemaakt. Toch klagen mensen. Maar het is nog nooit zo competitief geweest als nu.”

Dat Verstappen zo oppermachtig is, komt volgens Villeneuve doordat hij een auto volledig naar zijn hand kan zetten. “De auto past op dit moment heel goed bij hem. En dat komt mede doordat hij zo met zijn team kan werken dat de auto het verlengstuk van zijn eigen lichaam wordt. Zodra hij in de auto springt, hoeft hij eigenlijk niet na te denken over wat hij moet doen. Het is hetzelfde als met wanneer hij wil rennen, zijn benen gaan bewegen. Als hij de auto bestuurt, draaien zijn armen en doet de wagen exact wat hij wil. En hij weet precies wat hij van de auto kan verwachten. Dat komt doordat hij daar heel hard aan werkt met zijn team, en dan met name met Adrian Newey en zijn engineer. En dit helpt Red Bull om competitief te blijven. We zien het ieder jaar weer gebeuren: de eerste races presteert Perez op hetzelfde niveau als Max of doet hij het zelfs een klein beetje beter, maar door hard te werken weet Max de auto daarna zo te krijgen dat hij ermee kan doen wat hij wil. En vervolgens maakt hij Perez helemaal kapot. Het is ieder jaar hetzelfde liedje.”

Hamilton naar Red Bull?

Doordat de prestaties van Sergio Perez de laatste tijd erg tegenvallen, zou de positie van de Mexicaan bij het team uit Milton Keynes onder druk staan. Volgens Villeneuve maakt Red Bull zich helemaal niet druk om het tweede zitje. “Ik denk dat ze het niet zoveel uitmaakt”, laat Villeneuve weten over deze kwestie. “Ze hebben immers Max. Zo lang Max wint, ze comfortabel vooraan rijden en ze alle aandacht krijgen die ze willen, waarom zouden ze zich druk maken?” Met Perez heeft Red Bull momenteel een duidelijke tweede rijder. “Maar niet omdat het team dat zo besloten heeft, maar omdat Max hem steeds verslaat. Dat is een heel andere situatie dan je in het verleden bij Ferrari had, toen contractueel vastgelegd was dat er een eerste en tweede rijder was. Dus als de tweede coureur sneller ging, kreeg hij de instructie om langzamer te gaan.” Met een glimlach: “Maar dat laatste hoeven ze bij Perez niet te doen!”

“Als ik Red Bull was, zou ik een jonge gast naast Max zetten die erop gebrand is om te laten zien dat hij de volgende grote ster kan zijn, en misschien voor wat reuring kan zorgen”, vervolgt Villeneuve. “Max wil waarschijnlijk Lewis wel naast zich hebben, zodat hij aan de wereld kan laten zien dat hij hem met dezelfde auto kan verslaan. Dat zou dan zijn ultieme doel zijn. Ik denk dat hij dat wel zou willen, maar ik weet niet zeker of Red Bull dat wel ziet zitten.”

Jacques Villeneuve met Sir Jackie Stewart en Giedo van der Garde bij het Player 0.0-evenement op Circuit Zandvoort. Foto: SetVexy