Villeneuve: Verstappen doet lang genoeg mee voor gooi naar titel

Na vijf races in het Formule 1-seizoen 2021 heeft Max Verstappen voor het eerst de leiding genomen in het kampioenschap. Na zijn zege in Monaco heeft de Nederlander vier punten voorsprong op concurrent Lewis Hamilton, die in het prinsdom niet verder kwam dan P7. Er zijn echter nog 18 races te gaan en dus zegt de koppositie in de titelstrijd op dit moment niet veel. Wel biedt de huidige tussenstand goede hoop dat Verstappen ook daadwerkelijk een gooi naar de wereldtitel kan doen. Jacques Villeneuve, de F1-wereldkampioen van 1997, denkt dat de Nederlander daar ook klaar voor is. “Hij doet nu lang genoeg mee. Als hij er nu niet klaar voor is, dan zal hij dat nooit zijn”, zei hij in gesprek met Motorsport-Magazin.com.

Verstappen en Hamilton lijken op dit moment een klasse apart in de Formule 1. Hun onderlinge strijd heeft er ook voor gezorgd dat de discussie oplaait wie van de twee de beste coureur van het moment is. Villeneuve vindt het moeilijk die vraag te beantwoorden, te meer doordat de coureurs op hun eigen manier racen. “Max is het gewend om over de limiet van de auto te rijden om de resultaten te behalen, Lewis niet”, constateert hij. “Het zal afhangen van hoe het seizoen verloopt: of Lewis alleen de leiding moet zien te behouden of dat hij moet vechten, zoals hij deed met Nico [Rosberg]. Dat is hij niet meer gewend. Aan de andere kant is Red Bull niet meer gewend om voor titels te strijden. Daardoor hebben ze al fouten gemaakt met strategische beslissingen. Het is een lang seizoen, dat zal elkaar uiteindelijk opheffen.”

In Imola en Barcelona kwam het in de eerste bocht bijna tot een botsing tussen Verstappen en Hamilton. Met stevige inhaalacties nam Verstappen daarbij de koppositie over van de regerend wereldkampioen van Mercedes. Die manier van racen is Hamilton ook niet helemaal vreemd, stelt Villeneuve. “Hij heeft in het verleden hetzelfde gedaan met Nico. Hij deed het echter altijd zo dat mensen zouden denken dat hij het met opzet deed. Dat was het kleine verschil tussen hem en Nico. Bij Nico was het duidelijk, maar bij Lewis niet. Nu wordt dat van Max verwacht. Dat is waarom je het ook zo ziet, want het wordt verwacht.”

Geen strijd zoals Senna versus Prost

Naast strijd op de baan worden inmiddels ook verbaal enkele speldenprikjes uitgedeeld door de hoofdrolspelers in de strijd om de wereldtitel. Vergelijkingen van de strijd tussen Verstappen en Hamilton met de duels van Ayrton Senna en Alain Prost wijst Villeneuve echter resoluut van de hand. “Als je kijkt naar Senna versus Prost, dan is daar ook buiten de auto veel gebeurd. Senna tegen Prost had het kunnen worden als het met Nico was. Dat kan als er echt vijandigheid is en nu ontbreekt dat. De wrok buiten de auto ontbreekt. Bovendien kan Leclerc zich ook in de strijd mengen als de auto meewerkt. Het is niet meer zoals toen. Prost en Senna waren bovendien teamgenoten.”

Video: Allard Kalff bespreekt de Grand Prix van Monaco