Op zondagochtend vond op Circuit Zandvoort de finale plaats van Player 0.0, een door Heineken georganiseerde simracecompetitie. Jacques Villeneuve woonde de eindstrijd op het podium in de F1 Fanzone bij en zag hoe Floris Wijers er met de overwinning vandoor ging. De simracer uit Soest mag het zodoende later dit jaar opnemen tegen winnaars uit diverse andere landen én Max Verstappen. Na afloop van het event sprak Motorsport.com met Villeneuve, die erg enthousiast was over wat de organisatie van de Dutch Grand Prix dit jaar heeft neergezet.

“Wat een geweldig evenement. Je hoeft alleen maar naar het publiek te kijken”, wijst de Formule 1-kampioen van 1997 naar de grote drommen fans die aan het einde van de ochtend nog altijd bij Gate 2 het terrein opkomen. “Dit is geen gemakkelijke locatie om een groot evenement te houden, maar het is allemaal erg goed georganiseerd. Heel indrukwekkend. De baan zelf is klein, maar old school, wat ik erg kan waarderen. Het is een circuit waar ik graag zelf eens had geracet.”

Ook in 2024 en 2025 zal er op Circuit Zandvoort een Formule 1-race verreden worden. Wat er daarna met de Dutch Grand Prix gebeurt, is nog niet duidelijk. Als het aan Villeneuve ligt, blijft de omloop in de Noord-Hollandse duinen langer op het programma staan. “Als je kijkt naar het publiek, het strand en al dat meer, dan zou ik zeggen ja”, antwoordt hij op de vraag of Zandvoort na 2025 op de kalender moet blijven. “Maar er zijn heel veel plekken die een race willen organiseren en onderaan de streep is de Formule 1 een business. Veel zal afhangen van Max, want ik denk dat een groot deel van het publiek hier is omdat Max het op dit moment goed doet.”

In de Belgische media werd eerder gemeld dat er voorstel ligt om Zandvoort en Spa te gaan rouleren op de Formule 1-kalender. "De vraag is of de circuits dat wel zien zitten", reageert Villeneuve. "Want het betekent wel een halvering van de inkomsten, terwijl je als circuit wel je jaarlijkse kosten hebt om te kunnen blijven draaien. Ik weet dus niet of de circuits dat wel zouden willen." Voor de Nederlandse fan is er volgens Villeneuve niet meteen een man overboord als de Belgische en Nederlandse Grand Prix gaan roteren. “De twee circuits liggen niet ver van elkaar af, dus ze trekken toch al hetzelfde publiek. Je hebt in Spa dezelfde mensen langs de baan zitten als in Zandvoort.”

'Sfeer in Zandvoort is uniek'

Na afloop van de race, die door Max Verstappen werd gewonnen, krijgt ook Red Bull-teambaas Christian Horner de vraag of Zandvoort na 2025 op de kalender moet blijven. “Er hangt hier een unieke sfeer. De promotor heeft fantastisch werk verricht”, zegt hij tegenover onder andere Motorsport.com in de Red Bull-hospitality. “Maar het is ook een lastig circuit. Je zou kunnen zeggen dat het te klein is voor de Formule 1, maar dat is Monaco ook. Ik denk echter dat de coureurs wel genieten van de uitdaging die deze baan biedt. Het is een circuit waarop je constant bezig bent en je hebt hoogteverschil. Er is echter maar één reden waarom deze race op de kalender staat en dat is Max. Maar als je hier komt en de sfeer voelt, dan is het een fenomenaal evenement.”

Video: André Rieu verzorgt het volkslied voorafgaand aan de Dutch GP