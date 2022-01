Sinds Mercedes-teambaas Toto Wolff in de week na de Grand Prix van Abu Dhabi te kennen gaf dat hij niet zeker weet of Lewis Hamilton in 2022 aan de start van de Formule 1-races verschijnt, wordt er veel gesproken over de kwestie. Niet door de hoofdrolspeler zelf overigens, want die heeft na de race op het Yas Marina Circuit nog altijd niets van zich laten horen. Wel zijn er velen die er hun zegje over willen doen. Dat geldt ook voor Jacques Villeneuve. De Canadees – die in februari met Team Hezeberg een poging gaat doen om zich te plaatsen voor de Daytona 500 – stelt dat er een belangrijke factor is waar Hamilton zijn toekomst van laat afhangen.

“Het hangt af van hoe goed de nieuwe Mercedes is, of het gemakkelijk wordt om te winnen of niet”, vertelt Villeneuve in gesprek met de Gazzetta dello Sport. Hamilton zou in zijn ogen weinig behoefte voelen om wederom een lange, intense strijd te voeren om de wereldtitel. “Als het ingewikkeld wordt… Lewis is een beetje moe. Hij heeft rustige seizoenen gehad na de pensionering van Nico Rosberg en hij wil zeker geen jaar zoals het vorige meemaken. Hij dacht dat hij het record makkelijk kon verbreken, maar dat was niet het geval.”

Stilte om afstand te nemen van Wolff

Dan is er nog de lange radiostilte van Hamilton. Daar waar de meeste coureurs via sociale media nog het een en ander hebben laten zien van hun winterse activiteiten, heeft de 37-jarige Brit ervoor gekozen om iedereen op Instagram te ontvolgen. Villeneuve vermoedt dat hij daarmee een signaal af wil geven. “Ik interpreteer zijn stilte als een manier om zich te distantiëren van Wolff. Je kunt met stijl en klasse verliezen, maar Toto gedroeg zich als iemand die Monopoly speelt en alles van tafel gooit omdat hij aan het verliezen is”, zegt Villeneuve over de inmiddels beruchte radioberichten richting wedstrijdleider Michael Masi en de ingediende protesten na de race. “In mijn ogen heeft hij imagoschade aangericht en Hamilton is hier gevoelig voor, omdat hij nadenkt over zijn toekomst in Amerika en misschien wel Hollywood.”