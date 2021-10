Villeneuve: "WK-stand toont niet ware beeld van Verstappen en Hamilton"

Met nog zes Grands Prix voor de boeg koestert Verstappen evenzoveel punten voorsprong in het WK. Het lijkt een aardige uitgangspositie, maar die constatering gaat voorbij aan het feit dat Mercedes na de race in Zandvoort steevast de snellere auto heeft gehad. Het maakt dat Lewis Hamilton er nog best aardig voor staat, in de ogen van Villeneuve deels ten onrechte. "De punten in de WK-stand geven niet de echte situatie weer. Lewis Hamilton heeft veel fouten gemaakt, maar betaalde daar een lage prijs voor. Dat in tegenstelling tot Max Verstappen, waarbij ik denk aan wat er met hem gebeurde in Hongarije en daarvoor al op Silverstone."

Tactische fouten Mercedes nu zichtbaar

"We hebben ook al enkele Grands Prix gezien waarin Mercedes het vrij makkelijk had, maar Lewis toch niet zijn eigen niveau haalde. In bepaalde races hadden ze het tempo niet, maar in Turkije hebben ze simpelweg te veel fouten gemaakt", concludeert Villeneuve in de Gazzetta dello Sport. "Red Bull en Max zijn tot dusver eigenlijk perfect geweest, terwijl ik bij Mercedes toch enkele tekenen van vermoeidheid of verzadiging zie." De Canadees voegt toe dat de fouten van Mercedes, bijvoorbeeld op tactisch vlak, dit jaar eerder aan de oppervlakte komen. "In het verleden hoefde Mercedes het tactisch niet eens voor elkaar te krijgen, omdat ze toch wel wonnen. Dit was net als met het Ferrari van Michael Schumacher: iedereen zei dat ze genieën waren, maar zelfs als de strategie verkeerd was, waren ze nog sterk genoeg om te winnen."

Doordat de verschillen met Red Bull Racing dit jaar een stuk kleiner zijn, valt een tactische miskleun zoals die in Istanbul eerder op. "Bovendien lijken de coureur en het team niet meer zo eensgezind als voorheen, in ieder geval niet in hun verklaringen naar buiten toe." Dit lijkt allemaal in het voordeel van Verstappen te spreken, al durft de elfvoudig Grand Prix-winnaar absoluut nog geen geld op een wereldtitel van de Limburger te zetten. "Het is moeilijk om te zeggen wie er aan het langste eind trekt. Een kapotte motor is het enige dat ervoor nodig is om deze strijd te beslissen...", wijst hij op een onverhoopte DNF.

Hamilton kampioen door motorisch voordeel?

Daarnaast lijkt de brigade van Toto Wolff momenteel weer de betere auto te hebben. "Schrijf Mercedes absoluut nog niet af alsof ze al dood en begraven zijn. In Turkije reden ze met de grootste vleugel van het hele veld en kon nog altijd niemand hen bijbenen op de rechte stukken. Misschien hebben ze het motorvermogen iets opgeschroefd, aangezien er nog maar een paar races te gaan zijn. Als ze dit tot het einde van het seizoen volhouden, zal dat Hamilton ongelooflijk gaan helpen - ook in Austin en in Brazilië." Het maakt het in de ogen van Villeneuve nog kostbaarder dat Verstappen momenteel niet heeft wat hij verdient: een grotere marge op zijn tegenstrever.

Video: Will Buxton bespreekt de krachtsverhoudingen tussen Red Bull en Mercedes, de GP van Turkije en de bizarre DTM-ontknoping