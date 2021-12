Jacques Villeneuve volgde afgelopen weekend, net als velen, de Grand Prix van Saudi-Arabië vanaf het puntje van de stoel. De hectische en onvoorspelbare race bood heel wat voer om over na te praten. De frustraties bij zowel Mercedes als Red Bull Racing liepen hoog op. Het resultaat is dat Max Verstappen en Lewis Hamilton met eenzelfde puntenaantal afreizen naar de finale in Abu Dhabi, die aankomend weekend op het programma staat.

“Dit was geen Formule 1, dit was huurkarten”, blikt Villeneuve in gesprek met Motorsport.com terug. “Alles was verkeerd. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Willen we sport en goede Formule 1? Of willen we gewoon een Hollywood-show? Als dat laatste het geval is, dan was deze race geweldig. Maar draait daar de F1 om? Ik weet het niet. Ik denk dat Frank [Williams] zich omgedraaid heeft in zijn graf. En dan die teambazen. Iedereen schreeuwt maar en voert de druk op de marshals en dergelijke op. Dat is belachelijk. Het is echt te belachelijk voor woorden geworden. Het was mooi voor de fans. Het aantal kijkers neemt waarschijnlijk wel weer toe. Dat is goed voor de F1. Maar we drijven weg van de sport. Dus uiteindelijk hangt het ervan af of je purist bent of niet.”

Trucjes van Lewis Hamilton

De wereldkampioen van 1997 is kritisch op de twee rijders aan kop van het veld, Verstappen en Hamilton. “Max ging van de baan en had daar voordeel bij”, zegt Villeneuve over het controversiële moment in bocht 1, wat de trigger was voor een bizarre eindfase. “Aan de andere kant zaten zijn voorwielen voor de achterwielen van Lewis. En de regels zeggen dat je dan recht op de bocht hebt, en Lewis niet. Dus welke regel volg je op dat moment? Had Max de bocht afgesneden als Lewis voldoende ruimte had gelaten, of niet? We zullen het nooit weten. Uiteindelijk sneed Max de bocht af, die zou hij waarschijnlijk toch al niet halen. Maar volg je de letter van de wet, of de intentie? Op die momenten is het heel lastig om neutraal te blijven. Dit soort trucs doen ze de hele tijd. Als Lewis het doet, is er altijd twijfel of hij het bewust deed of niet. Dat was ook al zo tegen Nico [Rosberg]. Als Rosberg het deed, viel het meteen op en zag het eruit als vuil spel.”

Dit weekend gaf Max gewoon niet thuis. In de kwalificatie had hij pole moeten pakken, en hij gaf het weg. Dus dit weekend verdiende Lewis om te winnen. Jacques Villeneuve

Over de aanrijding op het rechte stuk, toen Verstappen vaart minderde om Hamilton de leiding te overhandigen, concludeert Villeneuve: “Iemand voor je mindert vaart, jij haalt in. Het probleem is die stomme DRS-lijnen. En Lewis wilde niet voor Max door de DRS-detectie. Hij wist dat Max hem voorbij ging laten. Hij wilde gewoon niet dat Max voor het volgende rechte stuk DRS zou krijgen, want Max had hem dan weer ingehaald. Ze hebben hier allebei dom gehandeld. Ik ben wel onder de indruk hoe sterk die voorvleugel is. Twee touchés en hij zat er nog steeds aan. Dat was indrukwekkend! Maar je voelde de frustratie van Max over het vermogen van Mercedes. Dit weekend gaf Max gewoon niet thuis. In de kwalificatie had hij pole moeten pakken, en hij gaf het weg. Dus dit weekend verdiende Lewis om te winnen.”

"Abu Dhabi is een Red Bull-circuit"

Over een kleine week weten we wie zich tot wereldkampioen mag kronen. Op de vraag op wie Villeneuve zijn geld zet, antwoordt hij: “Het is een Red Bull-circuit. Maar met die motor die Lewis heeft, is elk circuit een Lewis-circuit. Ik hoop gewoon op een mooie, nette race. En moge de beste winnen. Niet zoals in Jeddah, geen Hollywood. We hebben dit seizoen al genoeg Hollywood gehad.”

