Villeneuve vond besluit om De Vries te vervangen ‘vreemd’: “Niet gebaseerd op resultaten”

Na een jaar geleden veel indruk te hebben gemaakt tijdens een invalbeurt voor Williams in Italië, kreeg Nyck de Vries voor 2023 een voltijd zitje aangeboden bij AlphaTauri. Het avontuur bij het team uit Faenza hield echter na tien Grands Prix al op. De Red Bull-leiding zag te weinig progressie bij de 28-jarige Nederlander en besloot hem te vervangen voor reserverijder Daniel Ricciardo, die imponeerde tijdens een bandentest op Silverstone.

Bijkomend voordeel van de rijderswissel is dat nu bekeken kan worden of Ricciardo nog altijd snel genoeg is om in de toekomst terug te kunnen keren bij Red Bull Racing. "Ik heb moeite om te begrijpen wat daar precies gaande is", zegt Jacques Villeneuve tegen Motorsport.com, kort nadat hij afgelopen zondag op Circuit Zandvoort de finale heeft bijgewoond van Heinekens Player 0.0. "Veel ervan is niet logisch, omdat het niet gebaseerd is op resultaten, maar gebaseerd is op beeldvorming. Terwijl het in de Formule 1 om resultaten hoort te gaan. Om die reden vind ik het erg lastig te begrijpen."

"Het was een vreemde", laat hij verder weten over de beslissing om De Vries voor de zomerstop aan de kant te zetten. "Hij was niet snel genoeg, maar hij kreeg ook niet veel tijd. Dus ik weet het niet. We kunnen het alleen als buitenstaanders beoordelen. Er spelen intern heel veel dingen die wij niet zien en waarvan wij geen weet hebben. Ik denk echter dat er iets gebeurd is wat losstaat van zijn rijden. Ik heb geen idee wat dat geweest kan zijn, maar duidelijk is wel dat Ricciardo op de achtergrond al wat aan het manoeuvreren was om het voor elkaar te krijgen."

Het had dus niet louter met de tegenvallende prestaties van De Vries te maken. "Nee, exact", aldus Villeneuve, die het wel bijzonder sneu vindt voor Ricciardo dat hij afgelopen vrijdag bij een crash tijdens de tweede training voor de Nederlandse Grand Prix een breuk in zijn linkerhand heeft opgelopen. "De timing hiervan is vreselijk voor hem. Die is verre van ideaal. Het was beter geweest als dit in de race voor de zomerpauze was gebeurd."

'Lawson moet elke kans grijpen'

De handblessure van Ricciardo betekende dat Liam Lawson in Zandvoort zijn Grand Prix-debuut kon maken bij AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander eindigde als dertiende in zijn eerste race in de Formule 1 en kreeg na afloop complimenten van teambaas Christian Horner. Ook komend weekend in Monza zit Lawson achter het stuur, terwijl Ricciardo herstelt van een gebroken middenhandsbeentje.

Mocht Lawson dermate veel indruk maken bij zijn invalbeurten dat Red Bull hem als teamgenoot van Max Verstappen wil hebben, moet hij dat dan wel willen, gezien wat er eerder met Pierre Gasly en Alexander Albon is gebeurd? Villeneuve: "Als je dat zitje krijgt aangeboden, mag je geen nee zeggen. Dan moet je die kans pakken. Je moet elke kans die je krijgt met beide handen aanpakken. En wat zou hij anders moeten doen? In Japan blijven racen?"

Jacques Villeneuve, Sir Jackie Stewart en Giedo van der Garde bij een Player 0.0-evenement op Circuit Zandvoort. Foto: SetVexy