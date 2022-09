Villeneuve mag proeven aan Alpine F1 op Monza: “Het wordt hels”

Het plan werd geopperd door zijn werkgever Canal+, als onderdeel van de festiviteiten rondom het 25-jarig jubileum van zijn F1-titel in 1997. Villeneuve is geen onbekende van het team uit Enstone: hij reed er de laatste drie races van 2004 naast huidige Alpine F1-coureur Fernando Alonso. In zijn tijd bij BAR werkte de Canadees al samen met huidig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. De testdag vindt plaats met de auto van vorig jaar, waar ook in het testprogramma van Oscar Piastri en Jack Doohan mee gereden wordt. “Het worden echte ronden, want je kunt die auto niet wat langzamer maken”, zegt de Canadees tegen Motorsport.com. “Ik ben drie races de teamgenoot geweest van Fernando, dus ik heb een geschiedenis bij dat team. De huidige sportief directeur Alan Permane was mijn engineer. Dit is super, super gaaf. Het is gekkenwerk. Het is goed om deze auto’s ook eens te ervaren. Ik heb in de simulator gezeten. De moderne auto’s zijn niet indrukwekkend op lage snelheid, maar ze zijn ongelofelijk op hoge snelheid. Het wordt hels, de G-krachten zullen enorm zijn. Het goede is dat het circuit een lang recht stuk heeft. Fysiek kan je daar even uitrusten.”

De Canadees erkent dat het stuurwiel de afgelopen jaren steeds complexer geworden is, maar hij maakt zich geen zorgen: “Alles wordt vanzelf een gewoonte. Ik heb altijd veel games gespeeld. Niet alleen racegames. Zodra je ergens aan went, kan je alles. Je hebt geen tijd om op je stuur te kijken en te zoeken naar een knopje. Maar wanneer je eraan gewend bent, is het een tweede natuur en is het niet zo lastig.”