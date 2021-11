De Formule 1-wedstrijdleiding heeft het de afgelopen weken maar druk gehad. Een diskwalificatie van Lewis Hamilton in Sao Paulo, een forse boete voor de Brit na zijn winst in datzelfde weekend, een nog hogere boete voor Max Verstappen vanwege het toucheren van de achtervleugel van de Mercedes, gridstraffen voor het negeren van gele vlaggen in Qatar, een officiële waarschuwing voor Red Bull-teambaas Christian Horner na diens uitlatingen over een marshal, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een slechte zaak voor de Formule 1 als geheel, stelt zesvoudig Le Mans-winnaar en achtvoudig GP-winnaar Jacky Ickx.

“Persoonlijk ben ik gefrustreerd over de Formule 1, met name over de huidige regels over wat mij betreft, filosofisch gezien, een gevecht moet zijn”, begon Ickx in gesprek met RTBF. “Het is een strijd waarin mannen met 300 kilometer en meer elkaar bestrijden. De wedstrijd wordt geleid door mensen die zeker van goede wil zijn maar die, in mijn ogen en misschien heb ik het mis, met uitzondering van een enkeling nooit in een raceauto hebben gezeten. Ik betwijfel of we de racerij hetzelfde kunnen behandelen als een verkeersongeval op de openbare weg. We hebben het essentiële momentum van de strijdlust en het karakter van deze sport en de coureurs gebroken door een opeenvolging van straffen en boetes.”

De levende legende heeft dan ook weinig begrip voor de boetes die Max Verstappen en Lewis Hamilton opgelegd kregen in Sao Paulo: “Ik vind het verbijsterend dat ze een boete van 50.000 dollar durven te geven aan iemand die zijn vinger op de vleugel van de wagen van een tegenstander legt. Ik vind het ook verbijsterend dat ze Hamilton 25.000 dollar boete geven voor het losmaken van zijn gordel op weg naar de pits, zodat hij de Braziliaanse vlag ter ere van Senna kon zwaaien. Er gaat daar iets mis. De lol van de zege gaat daardoor weg. Ik vind dat onverklaarbaar.”

F1 moet meer naar MotoGP kijken

De Belg trekt de vergelijking met de top van de tweewielers, waar de rijders veel meer contact zoeken met hun fans en waar er minder kleinzerig wordt opgetreden: “Waarom is de MotoGP vandaag de dag zo’n succes? Er is daar nog sprake van vrijheid. Ze zijn niet bang om de trofeeën iets langer te laten wachten. Soms duurt het wat lang, maar wat een enthousiasme. Het enthousiasme van kampioenen die niet bang zijn om hun banden op te roken, die niet bang zijn om een wheelie te doen, die niet bang zijn om her en der te stoppen. Geen publiek, geen race. Die supporters vormen de basis van onze sport. Valentino Rossi is 25 jaar blijdschap, enthousiasme, fantasie. Bestaat fantasie nog wel in de Formule 1?”

Kees van de Grint stelt Verstappen-fans gerust: “Geloof nog steeds in titel”