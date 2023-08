Stewart: Hamilton gaat achtste F1-wereldtitel niet meer behalen

In 2020 stelde Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel als Formule 1-coureur veilig, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher evenaarde. Daarna kwam hij in 2021 nog heel dicht bij zijn achtste kampioenschap om dat record alleen in handen te nemen, maar in de laatste race van dat jaar moest hij toch zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Onder gloednieuwe technische reglementen bleef de wereldtitel vorig jaar ver buiten bereik voor de Britse coureur en ook dit jaar is het vrijwel zeker dat de achtste titel er niet komt. Wel heeft Hamilton dit jaar een tandje bijgeschakeld ten opzichte van teamgenoot George Russell, die hem vorig jaar nog de baas was in de onderlinge strijd bij Mercedes.

Toch denkt Jackie Stewart niet dat Hamilton ooit nog aan de haal gaat met zijn achtste F1-wereldtitel, zo vertelt hij in gesprek met Sport.de. Hij sluit het niet helemaal uit, maar: "Ik denk toch dat hij het niet gaat redden." De drievoudig F1-kampioen heeft daar meerdere redenen voor en een daarvan is het feit dat Hamilton zijn grootste successen in een dominante periode van Mercedes behaalde. "Allereerst: Lewis is een van de beste coureurs die ooit in F1 heeft gereden. Maar de waarheid is dat hij het afgelopen decennium bij Mercedes voor een team heeft gereden dat eigenlijk geen enkele tegenstand heeft gehad", verwijst de inmiddels 84-jarige Stewart naar de dominantie van Mercedes tussen 2014 en 2020.

In die periode had Hamilton volgens Stewart slechts één echte tegenstander en dat waren zijn teamgenoten. "Met uitzondering van 2016 wist hij dat duel altijd te winnen. En toen verloor hij van Nico Rosberg, die met alle respect een goede coureur is, maar zeker niet de getalenteerdste ter wereld", vervolgt de Schot, die zag dat Rosberg - in tegenstelling tot Hamilton - wel tot op het bot gemotiveerd was om kampioen te worden. Dat, in combinatie met de huidige vorm van Mercedes, ziet Stewart als reden dat de coureur uit Stevenage zijn achtste titel wel kan vergeten. "Hierdoor heeft hij serieuze problemen."

In theorie zou Hamilton zijn heil elders kunnen zoeken om toch aan zijn achtste kampioenschap in de Formule 1 te komen. Zo wordt hij al jaren in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, iets wat ook dit jaar regelmatig de revue is gepasseerd. Het huidige contract van Hamilton loopt eind dit jaar af en dus behoort een overstap tot de mogelijkheden, maar Stewart ziet dat niet gebeuren. "Ik denk niet dat hij - ondanks de geruchten over Ferrari - nogmaals van team gaat veranderen."