Stewart: "In mijn tijd zou Verstappen zijn verongelukt"

Stewart is deze week terug op het circuit van Zandvoort, waar hij in zijn Formule 1-jaren drie keer de Grand Prix van Nederland op zijn naam schreef. De voormalig F1-coureur en -teambaas is erg onder de indruk van het vernieuwde circuit, dat nauwelijks meer te vergelijken is met de baan waarop hij in 1965 voor het laatst deelnam aan de Grand Prix van Nederland.

“In mijn tijd was het veel te gevaarlijk”, haalt Stewart in gesprek met Motorsport.com Nederland herinneringen op. “Maar dat gold ook voor een hoop andere circuits in die tijd, niet alleen voor Zandvoort. De Nürburgring was ook gevaarlijk, zelfs de Britse Grand Prix was gevaarlijk. Uitloopstroken bestonden er in die tijd nog niet, ook de brandbestrijding was niet genoeg. Ze beschikten in die tijd niet over het juiste materiaal.”

Visser en Verstappen mogen van geluk spreken

Stewart was in een Formule 1-periode actief die ook wel de 'killer years’ wordt genoemd. Dodelijke ongelukken op het circuit waren in die periode deel van de sport. In ruim vijftig jaar tijd is er dan ook veel verbeterd op het gebied van veiligheid, niet alleen op de circuits: "De auto’s zijn ook veranderd. Tegenwoordig zijn ze veel veiliger. De cockpit is nu bijvoorbeeld een survival cell voor de coureurs.”

Tijdens een pr-evenement van Formule 1-partner Heineken liet Stewart weten dat het ongeluk van Beitske Visser vorige week op Spa-Francorchamps vijftig jaar geleden een fatale afloop zou hebben gehad, maar ook Max Verstappen mag volgens de Schot van geluk spreken: "Het ongeluk dat Verstappen eerder dit jaar had op Silverstone, in mijn tijd zou hij zijn verongelukt. Het was een enorme crash. Tegenwoordig geeft de omheining van het circuit mee en heeft ook de auto zelf een kreukelzone. De cockpits zijn tegenwoordig veel veiliger dan ooit tevoren.”

Stewart zet geld op Verstappen

Bekijk bovenaan deze video het hele gesprek met Stewart, waarin hij onder meer ook uitgebreid vertelt over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Op wie zet de Schot dit weekend in Zandvoort zijn geld? “Ik denk dat Max gaat winnen omdat het publiek helemaal los zal gaan, en hij is gewoon competitief. Red Bull is ook competitief, maar Mercedes heeft misschien voor te lang te veel succes gehad. Het zou prachtig zijn als de jongen van eigen bodem hier gaat winnen.”

