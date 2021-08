Plooij: Bottas is de ideale teamgenoot voor Verstappen

Plooij blikt in bovenstaande video allereerst terug op de Hongaarse Grand Prix, waar hij genoot van de overwinning van Esteban Ocon en de verdedigende acties van Fernando Alonso in het duel met Lewis Hamilton, die volgens Plooij "water en vuur" zijn.

Minder te spreken is de pitreporter over het gedrag van een aantal fans. Zo zegt Plooij zich te schamen voor het boegeroep aan het adres van Lewis Hamilton, wat volgens hem deels veroorzaakt wordt door de politieke spelletjes tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en Mercedes-teambaas Toto Wolff: “Dat vind ik niet goed, zoiets moeten ze niet doen”, vertelt Plooij. “Door het zo op de spits te drijven naar buiten toe pikken de fans het heel erg op, en daar schaam ik me wel een beetje voor. Boegeroep voor een winnaar van een race, kom op zeg. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de Formule 1.”

Plooij onder de indruk van Norris, Perez stelt teleur

Gelukkig heeft Plooij in de eerste seizoenshelft ook een hoop leuke dingen gezien: “Dat Lando Norris [halverwege het seizoen] derde staat in het kampioenschap, wie had dat gedacht joh? En dat hij van een Pipo de Clown nu opeens een serieuze jongen geworden is. […] Je ziet gewoon dat zo’n jongen opeens een omslag maakt, dat vindt ik leuk om te zien. Ocon die dan opeens wint, Gasly die het gewoon weer hartstikke goed doet. Er zijn zoveel leuke dingen te zien.”

Minder positief is Plooij over de eerste seizoenshelft van Sergio Perez, waarvan de pitreporter toch wel iets meer had verwacht. Als teamgenoot van Max Verstappen ziet Plooij Valtteri Bottas als een geschiktere kandidaat: “Misschien zetten ze Bottas wel naast Verstappen, geen idee, maar ik denk dat Helmut Marko niet achterlijk is. Die is niet gek, die kijkt gewoon maar steeds van: ‘Wie moeten we nou hebben naast Max?' De ideale tweede rijder is toch Valtteri Bottas. Waarom zou je die dan niet halen?”

