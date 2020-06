F1-interview Plooij: Van Toto's pokerspel tot malheur bij Renault

De 71ste F1-jaargang meetellend voor het wereldkampioenschap begint door de coronacrisis bijna vier maanden later dan gepland. Maar dat betekent niet dat er weinig te bespreken valt in Huis ter Duin. In tegendeel, te beginnen met de nieuwe reglementen en het afgeschoten plan voor ‘reversed grid’-races in. Mercedes stak daar bij monde van Toto Wolff een stokje voor, al komt dat volgens Plooij niet doordat de teambaas persoonlijk tegen is. “Laten we nu in godsnaam iets proberen in deze tijd man, dat 'reversed grid'-plan lijkt me ook prachtig. En geloof mij maar, Toto vindt dat met zijn racehart ook mooi hoor”, trapt Plooij af tijdens het video-interview met Motorsport.com.

Wolff speelt pokerspel door relatie met Kallenius

De Oostenrijker moest echter tegen wil en dank in de pas van Daimler CEO Ola Kallenius lopen. En juist daar wringt de schoen. “Toto heeft niet zo’n goede band met die nieuwe CEO. Dat is een Zweed, een beetje een stugge man”, weet Plooij. Dit verklaart ook meteen waarom Wolff buiten de deur kijkt en onder meer aandelen in Aston Martin heeft gekocht. “Toto is met een pokerspel op hoog niveau bezig.” De uitkomst daarvan is ongewis, al ziet Plooij de succesvolle teambaas niet vertrekken naar de stal van diens kameraad Lawrence Stroll. “Ik denk niet dat het een uitweg is, maar vooral een manier om voor elkaar te krijgen wat hij graag wil. Ik denk dat hij bij Mercedes wil blijven, maar daarvoor moet Mercedes natuurlijk wel in de Formule 1 blijven.” Juist dat probeert Wolff volgens Plooij op een strategische manier af te dwingen.

Wat betreft de rijderscarrousel kijkt Plooij vooral met bovenmatige interesse naar Carlos Sainz en zijn aanstaande overstap naar Ferrari. “Carlos zou wel eens als een duveltje uit een doosje kunnen komen. Ik denk dat hij het daar heel goed gaat doen.” Vraag is alleen of Sainz zich indien gewenst wel kan schikken als tweede rijder, achter de beoogde Ferrari-kroonprins Leclerc. “Maar moet dat dan?", countert Plooij. "Misschien blijkt Carlos bij Ferrari wel de eerste viool te zijn. Ik vind het een goede move hoor. Misschien is Carlos al wel veel verder dan Leclerc in zijn ontwikkeling. Of ik dat zelf geloof? Ja, want Leclerc heeft ook al laten zien dat hij steekjes laat vallen onder druk.”

Ricciardo heeft niets geleerd, Abiteboul moet vertrekken

Waar de verwachtingen van Sainz hoog zijn, geldt dat niet voor zijn opvolger bij McLaren. “Of Ricciardo met een Mercedes-motor weer titelkandidaat wordt? Nee joh, schei toch uit. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Die heeft bij Renault a. niks geleerd en b. niks geleerd. Die zit alleen maar in de achteruit.” Het bruggetje naar Renault is daarmee ook gemaakt. Het Franse team heeft toegezegd langer in F1 te blijven, maar moet volgens Plooij nog één ding veranderen: Abiteboul moet vertrekken. “Ik heb niet zo’n goede relatie met de beste man, al ligt dat ook aan mezelf hoor.” Neemt niet weg dat de mening van Plooij helder is: “Die Abiteboul moet eruit, iemand anders moet de touwtjes in handen krijgen. Maar ze kiezen daar nog niet voor, dus ik zou zeggen: bon chance.”

Een keuze die Renault eveneens nog moet maken, is wie vanaf 2021 de teamgenoot van Esteban Ocon wordt. De naam van Fernando Alonso komt veelvuldig voorbij, maar Plooij ziet een F1-rentree van de Spanjaard niet zomaar voor zich. “Renault heeft volgens mij iets van 17.000 mensen moeten ontslaan. Dus dat geld voor Alonso is op, dat is er gewoon niet meer. Ik denk dat Renault alle hens aan dek heeft, alle hens om überhaupt te blijven bestaan.” Als men een goedkopere maar toch ervaren kracht wil, heeft Plooij en passant ook nog wel een suggestie. “Nico Hülkenberg. Die zou het wel kunnen en ook wel willen. We weten alleen niet of Renault nogmaals wil. Maar als ze een ervaren persoon zoeken, dan kan dat zeker.”

Bekijk hierboven het volledige interview met Plooij over de nieuwe reglementen, spanningen binnen Mercedes en de bewogen F1-rijdersmarkt. Allemaal naar aanleiding van het boek ‘Verhalen uit de pits’, waarvan de nieuwe druk – met extra hoofdstukken – nu in de (online) boekwinkels ligt.