Exclusieve voorpublicatie Jack Plooij – In de pits gebeurt altijd iets

Pitreporter Jack Plooij kende in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2020 geen vlekkeloze voorbereiding. De immer goedgeluimde verslaggever onderging in de winter een ingrijpende hartoperatie maar was op tijd hersteld voor de start van het seizoen. De opening van het nieuwe F1-jaar verliep echter heel anders dan gepland. Tijdens de Formule 1-test in Barcelona kwamen er al berichten uit China binnen over een nieuw virus: COVID-19. In het eerste hoofdstuk vertelt Plooij waarom RTL Deutschland al in Barcelona wist dat de vaste crew niet zou afreizen naar Melbourne, waarom Ziggo dat wel deed en hoe Plooij de afgelasting van de seizoensopener beleefde. Hieronder lees je een exclusieve voorpublicatie van een gedeelte van hoofdstuk 1.

Van de ontwikkelingen met betrekking tot covid-19 was in Barcelona zeker al wat te merken. RTL Duitsland had bijvoorbeeld al in de gaten dat de situatie in China weleens uit de hand kon lopen en dat het virus zich kon verspreiden, en men koos er dan ook voor niet naar Australië te gaan. Hoe kan het dat deze televisiezender dat tijdens de wintertests al besloot terwijl bijna niemand zich verder echt zorgen leek te maken? Nou, RTL Duitsland valt onder de Bertelsmann-groep. Die grote organisatie heeft onder andere een aantal supermarktketens onder beheer in Duitsland. Het schijnt dat de groep al in januari door de Duitse regering uitgenodigd was om op gesprek te komen. Er werden toen onder andere vragen gesteld over de bevoorrading van de supermarkten en de mate waarin ze voorbereid waren op een eventuele pandemie. De alarmbellen gingen dus af bij Bertelsmann, en RTL Duitsland kreeg simpelweg van hogerhand te horen dat er geen sprake kon zijn van een reis naar Melbourne. De Duitse regering lijkt sowieso daadkrachtiger dan de onze. Wij blijven maar kwakkelen met halve maatregelen en hebben voortdurend moeite om het volk daarachter te krijgen. De Duitse regering nam tijdens de crisis duidelijke maatregelen en de mensen volgden de voorschriften op zonder al te veel gezeur. In Nederland zou deze mentaliteit nu ook heel welkom zijn.

Ook Sky Italia liet al tijdens de wintertests doorschemeren niet down-under te gaan. Wij waren er echter totaal nog niet mee bezig. En de meeste teams ook niet, zo leek het. McLaren was het enige team dat in Barcelona al mensen uit het motorhome weerde als ze in de afgelopen veertien dagen in China waren geweest. Wat destijds nog helemaal geen vragen opriep was de mededeling dat Sebastian Vettel de eerste dag niet zou rijden omdat hij grieperig was. Met de wetenschap van nu vraag je je af of het inderdaad een griepje was. Of misschien was het gesodemieter rondom zijn contractverlenging bij Ferrari toen al begonnen. We zullen het wellicht nooit weten.

Vol goede moed naar Australië

Jack Plooij, pitreporter Ziggo Sport

Ook in maart, toen men in Melbourne begon met het opbouwen van de Grand Prix, was er voor zover wij wisten nog geen sprake van dat de race niet door zou gaan. Natuurlijk hadden we dat goed uitgezocht, want we gingen niet vierentwintig uur in een vliegtuig zitten als er een kans bestond dat de race werd geannuleerd. Ook iedereen bij Ziggo Sport en Southfields, het productiebedrijf dat in opdracht van Ziggo Sport alle Formule 1-programma’s maakt, was ervan overtuigd dat de race gewoon door zou gaan.

We vertrokken dan ook vol goede moed richting Melbourne. Dit jaar hadden we besloten om voor de eerste keer met Emirates te reizen. We hadden wat gedoe gehad met klm, dat ons niet zo fijn had geholpen met het oplossen van een paar problemen, dus we dachten: we gaan gewoon eens even vreemd dit jaar.

Na aankomst in Australië moesten we eerst met onze paspoorten naar de FOM om onze nieuwe media accreditatie te halen. Daarvoor tekenden we een heel groot formulier waar in koeienletters ‘Autosport is dangerous’ op stond, zodat je wist waar je aan begon. Dit jaar hebben we een paarse pas waar in het oranje ‘grid access’ op staat (als je die toegang tenminste hebt). Voor iedereen die in de Formule 1 werkt wordt zo’n pas gemaakt. Op de achterkant is een portretfoto afgedrukt en staat vermeld wie je bent, wat je nummer is en voor welke media je werkt. Rechts naast je foto staan allerlei checkboxen die aangeven waartoe je toegang hebt. Er zijn op en rond het circuit draaideurtjes waar je je pas voor moet houden. Bij mij is het hokje ‘commentary booth’ aangekruist, dus ik mag naar de commentaarpositie en de tower. Te allen tijde kan ik daar naar race control om te vragen hoe dingen zitten. Dat is heel bijzonder, want ik mag gewoon naar binnen lopen en dingen vragen aan Michael Masi, de race director. Verder heb ik nog een hokje met ‘media’, dat aangeeft dat ik naar de perskamer en de persconferenties mag. Het belangrijkste hokje is voor de tv-compound. Daar staan alle broadcasters wereldwijd met hun containers. We verzamelen daar elke morgen en dan doen we een morning call.

Zwarte vrijdag

De eerste morning call in Melbourne verliep normaal. We bespraken wat er die donderdag op de planning stond. Er was bijvoorbeeld om vier uur een persconferentie met Vettel, Hamilton, Ricciardo en Latifi. Die laatste coureur was nieuw, eigenlijk een rookie nog. Tussen één en drie uur zouden er persfoto’s worden gemaakt. Dan komen al die jongens in hun nieuwe overalls en met hun nieuwe helmen. Voor de eerste vrije training op vrijdag (VT1) bespraken we alvast dat we een interviewtje zouden doen met Mattia Binotto, Ross Brawn, Toto Wolff en Christian Horner. Daarnaast zou Fred Vasseur om kwart voor vier bij ons het lange interview geven, zodat we dat zondag konden gebruiken. Met Max zouden we om kwart voor zeven het interviewtje doen naar aanleiding van zijn VT1 en VT2. Maar zoals jullie weten is het zover nooit gekomen. Er is nooit een meter geracet, want opeens was daar die zwarte vrijdag.

Het begon ermee dat er problemen waren bij McLaren als gevolg van een positieve covidtest. We mochten daar het motorhome niet meer in, de deuren waren dicht. Heel opvallend: waar was Chase Carey, de ceo van de Formule 1, toen het gebeurde? Waar was Jean Todt van de fia? De sleutelpersonen waren er niet. Er werd gezegd dat ze allemaal nog onderweg waren vanwege een vergadering in Vietnam en Bahrein, waar we na Melbourne naartoe zouden gaan. De media werden steeds nerveuzer en wij ook. Iedereen liep door elkaar heen te roepen: wij gaan naar huis, bekijk het maar. Alles bleef onduidelijk tot eindelijk Jean Todt verscheen tijdens een persconferentie. Hij zei dat de Grand Prix niet doorging. En vlak daarna werd ook bevestigd wat wij al dagen vermoedden: de Grand Prixs van Bahrein en Vietnam werden afgelast, want ook daar werd de hinder van het coronavirus steeds groter. De Grand Prix van China was eerder in februari al afgelast.

De mededeling dat de race in Melbourne niet doorging kwam op dat moment al niet meer als een verrassing. We mochten immers de pitstraat niet meer in en hadden dat weekend vooral in ons hotel zitten te wachten. En te bellen, te mailen en te luisteren naar wat onze collega’s allemaal hoorden. Het was nogal een chaos terwijl de Formule 1 normaal altijd een geoliede machine was. Hier hadden ze duidelijk geen draaiboeken voor. Als je terugkijkt naar beelden van die persconferentie zie je dat we daar allemaal dicht bij elkaar stonden. Niemand droeg nog een mondkapje of deed voorzichtig. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.

Nu we wisten dat het hele circus voorlopig niet door zou gaan en we ook niet naar Bahrein hoefden was het zaak om thuis te komen. De hele wereld wilde zijn vluchten omboeken en er waren geen tickets meer te krijgen. Het heeft Meike van Southfields echt heel veel energie gekost om ons terug naar Nederland te halen, in overvolle vliegtuigen als sardientjes in een blikje. We waren er op dat moment eigenlijk wel een beetje klaar mee. De grote vraag was: wat nu?

