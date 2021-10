Terwijl Lewis Hamilton en Max Verstappen elkaar op de baan al twee keer in de wielen hebben gereden dit seizoen, hebben ook teambazen Toto Wolff en Christian Horner het zo nu en dan met elkaar aan de stok. Het heeft dit jaar al tot een aantal opvallende en pittige reacties geleid uit het Mercedes-kamp, maar ook uit de hoek van Red Bull werd zo en nu dan een tik uitgedeeld.

In gesprek met Motorsport.com Nederland blikt Jack Plooij terug op de vijf races die inmiddels verreden zijn sinds de zomerstop. Op de vraag wat de pitreporter van Ziggo Sport het meeste is bijgebleven van die races stipt hij niet het oranjefeest in Zandvoort, maar iets anders aan: “Wat me het meeste is bijgebleven? De reactie van Mercedes en Lewis [Hamilton] na Monza. In negatieve zin helaas”, blikt Plooij terug. De pitreporter doelt daarmee op de reactie uit het Mercedes-kamp na de aanvaring met Max Verstappen. Zo vond Hamilton het "verrassend" dat de Limburger na de crash in de eerste bocht niet even had gecontroleerd of zijn Britse titelrivaal wel in orde was, en sprak teambaas Toto Wolff van "een tactische overtreding" van de Red Bull-coureur. “Ik had dat niet verwacht", vervolgt Plooij. "Ik vond Mercedes zo… Ja, hoe moet je het noemen? Scherp, geïrriteerd, geagiteerd, geef er maar een woord aan.”

"Niki Lauda wordt gemist bij Mercedes"

Plooij denkt inmiddels ook wel te weten wat de oorzaak is van de verscherpte onderlinge verstandhouding tussen beide teams: “Ik denk dat Niki Lauda wordt gemist bij Mercedes. Niki lunchte iedere dag met Helmut Marko. Ik denk dat daar heel veel brandjes werden geblust. Die zagen we misschien nooit ontstaan, maar nu wel. Ik denk dat Helmut van Niki nu de opdracht had gekregen van: ‘Joh, hou die Horner eens even in zijn hok, dan doe ik dat met Toto wel.’ En dan hoorden we het niet.”

“Ik denk dat er ook wel redenen voor zijn waarom zoiets gebeurt, maar ik ben het niet gewend van Toto Wolff. Die is meestal een beetje politiek, en rustig van: ‘We lossen het wel op’. Maar nu werd het een beetje een soort van bitchfight tussen Horner en Toto.”

Bestel hier het boek 'Jack Plooij - De magie van de Formule 1'

Overigens heeft niet alleen het gedrag van de Mercedes-teambaas Plooij verbaasd. Ook de teambaas van Max Verstappen lijkt dit jaar een stuk scherper te reageren: “Het enige verbazingwekkende was het gedrag van Christian Horner tegen Toto Wolff, dat hij ook zo van zich af beet. Ik denk dat de Nederlandse fans het leuk vinden, laat je nagels maar eens zien, kras die rug maar eens open van Wolff. Dus ik denk dat de fans het wel leuk vonden, maar voor ons was het een verrassing. Want Horner is altijd wel deftig, netjes, Engels.”

Bekijk bovenaan deze pagina het hele gesprek met Jack Plooij. Daarin blikt hij ook onder andere terug op de Dutch Grand Prix in Zandvoort, vertelt hij over het “zenuwachtig lachje” van Lewis Hamilton en geeft hij antwoord op de vraag of hij na het verhuizen van de uitzendrechten naar NENT ook volgend jaar nog rond denkt te lopen in de Formule 1-paddock.