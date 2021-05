Winkelman vervangt Plooij als pitreporter Ziggo tijdens GP Spanje

Afgelopen weekend moest Ziggo Sport al improviseren om de Formule 1-uitzendingen rond de Portugese Grand Prix te verzorgen. De gehele crew ter plaatse, bestaande uit commentator Mol, pitreporter Plooij en een cameraman, moest in quarantaine vanwege een coronabesmetting binnen de groep. Desondanks slaagde het team erin om vanuit het coronahotel in Portimao live verslag te doen van de kwalificatie en de race, die werd gewonnen door wereldkampioen Lewis Hamilton.

Van Mol werd nog tijdens de Portugese GP bekend dat hij de quarantaine mocht verlaten en gewoon af kan reizen naar Barcelona, waar dit weekend de Spaanse Grand Prix op het programma staat. Voor Plooij en de cameraman geldt echter dat ze allebei positief hebben getest op COVID-19 en dus mogen zij op zijn vroegst pas op 9 mei van hun hotelkamer komen, vertelde Plooij in gesprek met Motorsport.com. Verslag doen van de GP van Spanje zit er dan ook niet in en dus stuurt Ziggo Sport een vervangende pitreporter naar Spanje. Dat is Rick Winkelman, die normaal gesproken het F1-commentaar verzorgt tijdens de vrije trainingen. De accreditatie heeft hij al binnen, nu moet hij alleen nog de benodigde PCR-testen doorstaan. Ziggo stuurt ook een vervangende cameraman naar Barcelona.

Met Plooij gaat het overigens goed. “De besmetting zelf merk ik helemaal niets van, ik ben alleen positief getest. Ik weet ook niet of je dan altijd per se besmet bent. Ik heb meteen geroepen: ‘Dat kan helemaal niet!’, en heb gevraagd of er iets als een tweede test mogelijk was.” Uiteindelijk bleek het toch zo te zijn, nadat de test twee keer extra gecontroleerd was op eventuele fouten. De tijd op z'n hotelkamer spendeert hij vooral door films en series te kijken via Netflix. “Ik heb geluk dat ik helemaal niets merk van de symptomen, maar het is wel dodelijk vervelend.”

Afgelopen weekend had Plooij nog wat afleiding op zijn hotelkamer, want samen met Mol deed hij live verslag van de kwalificatie en race op Portimao. “We hebben een aantal jonge gasten in de crew en die zeiden: ‘Als er een wifi-verbinding is, dan kan het’. Dat was best wel een toffe prestatie”, vertelde hij over de uitzendingen vanuit de hotelkamer. “We hebben er met z’n allen keihard voor gewerkt om het toch te doen. Ik heb er heel erg van genoten.” Plooij beseft dan ook dat hij het veel slechter had kunnen treffen. “Ik probeer het wel in perspectief te zetten. Er zijn ook mensen die er heel erg ziek van worden en er overlijden zelfs mensen aan dit virus, dus ik ben echt heel erg blij dat mij dat tot nu toe bespaard is gebleven.”

Tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco, dat plaatsvindt tussen 20 en 23 mei, hoopt Plooij weer van de partij te zijn in de paddock.