Doohan: Bij Red Bull nog niet in de buurt gekomen van F1-kans die ik nu krijg

In september 2017, toen Jack Doohan nog in het laatste jaar van zijn kartloopbaan zat en vlak voor zijn overstap naar de autosport stond, tekende hij bij het opleidingsprogramma van Red Bull. Onder de vleugels van Helmut Marko boekte hij zeges in de Britse Formule 4, Aziatische Formule 3 en de FIA Formule 3. Doohan eindigde in 2021 als tweede in het laatstgenoemde kampioenschap met Trident, maar besloot de stap naar de Formule 2 niet onder begeleiding van Red Bull te zetten.

Wennen aan de Formule 1: "Alles komt zo snel op je af"

De zoon van motorsporticoon Mick Doohan, die zelf ook veelvuldig in de Formule 1-paddock te vinden is, ruilde het energiedrankenmerk eind 2021 in voor Alpine. Dat team liet hem afgelopen jaar in Mexico en Abu Dhabi meteen twee Formule 1-trainingen rijden, passend bij de regel om twee sessies aan een rookie te geven. Als kers op de taart mocht Doohan na het seizoen ook nog de bandentest van Pirelli voor zijn rekening nemen. Het gaf hem een uitgelezen kans om een hele dag achter het stuur van een moderne F1-auto te kruipen en dus om waardevolle ervaring op te doen.

"Die dag was geweldig en ook erg belangrijk voor mijn ontwikkeling. In een training van een uur kun je een run doen met weinig brandstof en een run met veel brandstof, maar dat is het wel zo'n beetje. Als je een hele dag krijgt, leer je nog veel nieuwe dingen. We begonnen met een relatief koude baan en gingen toen naar vijf uren waarin de baan extreem warm was. Met exact dezelfde balans in de auto als 's ochtends voelde die compleet anders aan. Daar leer je echt van. In F1 heb je veel speelgoed als coureur dat je in F2 allemaal niet hebt. Het is dan aan mij om allerlei dingen aan te passen en ervoor te zorgen dat we niet de verkeerde kant op gaan met de balans van de auto. Ik heb daar echt van geleerd, ook zeker richting komend jaar, als ik nog vaker in de auto stap."

De volledige dag achter het stuur van Alpine's 2022-auto was ook fysiek van meerwaarde, al legt Doohan uit dat het verschil tussen F1 en F2 zeker niet alleen fysiek is. "Ik deed meer dan honderd ronden in Abu Dhabi en om heel eerlijk te zijn was dat fysiek niet eens zo heel zwaar. Qua sturen en met mijn nek ging het allemaal prima. Het is meer dat dingen in een Formule 1-auto allemaal zo snel op je af komen. Daar moest ik echt aan wennen, maar daar zou jij ook aan moeten wennen. Daar moeten we allemaal eerst aan wennen", lacht hij na een vraag van Motorsport.com. "Maar goed, fysiek sta ik er prima voor en verder zijn deze dingen heel waardevol voor de rest van mijn carrière."

Meer kansen bij Alpine dan bij Red Bull?

Voor de ervaring die hij in 2022 heeft opgedaan, dankt Doohan Alpine. De Australiër is van mening dat hij bij Red Bull niet zo snel was doorgestroomd naar officiële F1-trainingen en dat hij ook niet zoveel meters had kunnen maken in modern F1-materiaal. Gevraagd naar zijn overstap van Red Bull naar de Alpine-opleiding luidt het antwoord: "Die stap heeft me enorm geholpen. Ik zou niet eens in de buurt zijn gekomen van twee vrije trainingen of überhaupt bij het rijden in een F1-auto, als ik was gebleven waar ik zat. Ik ben enorm goed opgevangen bij Alpine en het team voelt al bijna als familie. Ik ben erg blij met mijn beslissing en denk dat het de beste zet uit mijn carrière is tot dusver."

Doohan lijkt bij Alpine iets minder talent voor zich te hebben in de hiërarchie, waar het bij Red Bull traditiegetrouw volle bak is in het opleidingsprogramma - met coureurs als Liam Lawson die ook aanspraak maken op F1-trainingen. Bij Alpine is de spoeling dunner en speelt Doohan dus al meteen een prominentere rol. "Voor komend seizoen werd ik ook al overwogen voor een echt Formule 1-zitje", duidt Doohan op het vertrek van Fernando Alonso, Piastrigate en de zoektocht naar een vervanger door Alpine. "Dat ze aan mij dachten was natuurlijk al erg bijzonder en erg tof. Ze geven ook alles om mezelf verder te ontwikkelen, dus ik hoop nog lang bij deze familie te blijven."