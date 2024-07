Jack Doohan lijkt dicht bij Alpine F1-stoeltje voor 2025

Jack Doohan staat op het punt om full time Formule 1-coureur te worden bij het Alpine Formule 1-team, als opvolger van de vertrekkende Esteban Ocon. De Fransman kondigde begin juni zijn vertrek aan bij het team uit Enstone. Sindsdien werd er druk gespeculeerd over zijn opvolging. Op het wensenlijstje van Alpine stond onder anderen de naam Carlos Sainz, maar door die naam kon na afgelopen maandag een streep. De Spanjaard is ingegaan op een aanbod van Williams en dus moest het Franse fabrieksteam de resterende opties voor volgend jaar evalueren. Bronnen hebben aangegeven dat het team heeft gekozen voor promotie van reservecoureur Jack Doohan, zoon van vijfvoudig 500cc MotoGP-wereldkampioen Mick Doohan.

Hoewel er naar verluidt nog geen definitief contract is getekend, wordt gesuggereerd dat de formaliteiten binnenkort zullen worden afgerond en dat er zelfs een aankondiging zou kunnen komen voordat de Formule 1 definitief de zomerstop ingaat. Doohan is al een tijdje kanshebber voor een stoeltje bij Alpine, maar heeft een paar onzekere weken achter de rug, omdat de nieuwe F1-teamadviseur Flavio Briatore meer zou hebben gezien in Sainz. Nu die niet meer beschikbaar is, zou Doohan weer volop in beeld zijn gekomen.

Doohans kansen zouden zelfs zijn toegenomen, nu Alpine in Oliver Oakes een nieuwe teambaas heeft. Hij reed in het verleden in de F3 voor Hitech, het team waar Oakes teambaas was. De 21-jarige Doohan maakte van 2017 tot en met 2021 deel uit van het Red Bull juniorteam. In 2022 maakte hij de overstap naar de academie van Alpine, dat hem meer kansen op F1-tests bood. Dat begon aanvankelijk met oudere auto's, maar omvatte ook een reeks van tests met nieuwer materiaal. Zo reed hij zes officiële trainingssessies voor het Alpine-team tijdens de Grands Prix van Mexico, Abu Dhabi, Canada en Silverstone.

Deze week nog reed hij op Spa-Francorchamps in een A524 een bandentest voor Pirelli. Als de promotie van Doohan wordt bevestigd, betekent dat waarschijnlijk dat er volgend jaar drie nieuwkomers op de F1-grid staan. Haas heeft al bevestigd dat het Oliver Bearman heeft gecontracteerd, terwijl Mercedes naar verwachting Andrea Kimi Antonelli zal promoveren tot teamgenoot van George Russell.