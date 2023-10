Doohan krijgt tijdens VT1 Mexico en Abu Dhabi kans bij Alpine F1

Voor Jack Doohan komt aan het einde van het seizoen een mooi toetje. De Australiër gaat in Mexico tijdens de eerste training in de Alpine van Pierre Gasly mogen rijden, om tijdens de laatste F1-race van het jaar in Abu Dhabi tijdens de eerste sessie in die van Esteban Ocon plaats te nemen. Vorig jaar deed Doohan dat tijdens dezelfde weekenden ook al.

"Het is een eer om voor het tweede jaar op rij de kans te krijgen om tijdens een Grand Prix-weekend in een Formule 1-auto te rijden", verklaart Doohan bij de bekendmaking van het nieuws. "Ik ben Alpine heel erg dankbaar voor de kans om zowel in Mexico als in Abu Dhabi de A523 tijdens de eerste training te mogen besturen." De Australische coureur is een gewaardeerd lid van het team. Dit jaar zat hij veel in de sim en testte ook nog hier en daar: "Ik werk heel hard als reserve voor het team. Ik pak elke kans die ik krijg om wat te leren en ik voel dat ik klaar ben om achter het stuur te kruipen. Mijn enige focus is doen wat het team van me vraagt om zo een positief aan de prestaties van het team tijdens de Grand Prix-weekends bij te dragen."

Interim-teambaas Bruno Famin is blij dat hij de kans aan zijn pupil kan geven. "We zijn blij dat we bekend mogen maken dat Jack het stuur over gaat nemen tijdens de eerste training in Mexico en Abu Dhabi. Hij heeft als reservecoureur heel hard gewerkt voor het team en het is goed om te zien dat hij altijd laat zien dat hij wil leren", aldus de Fransman. "Zijn hoofddoel voor dit jaar is om het Formule 2-seizoen goed af te sluiten in Abu Dhabi, maar we kijken ook uit naar zijn toevoegingen tijdens de twee vrije trainingen."

Naast Doohan komt ook collega F2-coureur Oliver Bearman tijdens deze trainingen in actie, de Brit mag in de Haas stappen. In Mexico wordt het duo vergezeld door F2-kampioenschapsleider Frederik Vesti in de Mercedes, om in Abu Dhabi met IndyCar-coureur Pato O'Ward in de McLaren op het asfalt gestuurd te worden.