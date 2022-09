Na dit seizoen vertrekt Fernando Alonso bij het team van Alpine. CEO van het team Laurent Rossi heeft aangegeven een rijder te willen aantrekken die vanaf het begin punten kan pakken, en niet eerst heel lang hoeft te wennen. Toch staat Jack Doohan, die momenteel een sterk debuutseizoen draait in de Formule 2, op het lijstje van het team.

Op Monza, waar de Formule 2-rijders het voorlaatste weekend van het seizoen afwerkten, zei Doohan zich niet zo druk te maken om de geruchten. “Om heel eerlijk te zijn, ben ik er alleen maar blij mee. Er wordt duidelijk gepraat en ik wil het natuurlijk goed doen. Ik weet dat het er in zit dus ik ben gemotiveerd om hard te werken. Niet dat ik dat niet deed, maar ik moet nu mijn volwassenheid tonen. Ik moet laten zien dat ik in staat ben om mezelf bij elkaar te houden. Als de eerste plek niet mogelijk is, moet ik vierde worden met een auto die vierde kan worden. Ik sta niet onder druk, dus ik kan gewoon genieten van wat ik doe. Ik houd ervan, en ik ga mijn potentieel laten zien.”

Eerder dit seizoen mocht Doohan al de Alpine F1-wagen van vorig jaar aan de tand voelen. Ook komt hij deze week in actie bij de door het Franse merk georganiseerde test, waarin ook Nyck de Vries zijn kunsten zal vertonen. Toch wil Doohan niet al te veel betrokken raken in alle hetze over zijn toekomst. “Het is een goed moment om te presteren, maar dat is altijd wel zo. Er is natuurlijk een hoop gaande en ik probeer er niet al te veel betrokken bij te raken. Ik probeer gefocust te blijven op wat ik kan controleren. Dat is zijn met auto en mijn team. Alles daarbuiten is geen reden om me nu zorgen te maken. Ik ga gewoon proberen goede resultaten te rijden en te laten zien wat ik kan. Uiteindelijk zien we wel wat er gebeurt, maar nu houd ik enorm van de Formule 2.”