Aitken ook in 2021 reservecoureur bij Williams

De 25-jarige Aitken reed de afgelopen drie seizoenen in de Formule 2, waarvan de laatste twee jaar bij Campos Racing. In 2019 won hij drie races bij het Spaanse team en werd hij vijfde in het kampioenschap, maar vorig jaar eindigde hij met twee podiums op de veertiende plaats in het klassement. Campos heeft dit seizoen geen plaats meer voor Aitken, waardoor het onzeker is wat hij in 2021 naast zijn werkzaamheden voor Williams gaat doen. Het achterhoedeteam laat weten dat Aitken dit seizoen zowel op als naast het circuit waardevolle ervaring zal opdoen. Hij krijgt volop tijd in de simulator, maar zal ook in actie komen tijdens een vrije training voor een Grand Prix.

Aitken is blij dat hij opnieuw een kans krijgt bij Williams. “Nadat ik vorig jaar een van de meest bijzondere momenten uit mijn carrière tot nu toe heb beleefd, ben ik absoluut verheugd om bij Williams door te kunnen gaan als reservecoureur. Ik heb in mijn korte tijd in Grove al veel vrienden gemaakt. De professionaliteit en werkethiek is iets wat me met trots vervult.” Aitken laat verder weten dat er binnenkort meer nieuws van hem te verwachten is. “Ik zal deze rol aanvullen met andere programma's, die binnenkort zullen worden aangekondigd.”

Teambaas Simon Roberts laat weten. “We zijn blij dat we Jack voor komend seizoen hebben kunnen behouden. Hij is een groot talent en een geliefd lid van het team. Hij maakte indruk op ons met zijn prestatie tijdens de Sakhir Grand Prix vorig jaar in Bahrein. Hij ging daar met zeer weinig voorbereiding de uitdaging aan en zette er een sterke prestatie neer. Jack is een getalenteerd individu dat ongelooflijk hard werkt, en we kijken ernaar uit om hem dit seizoen opnieuw te zien bijdragen aan het team.”