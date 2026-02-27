Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

F1-teams verdelen ruim miljard euro aan prijzengeld: Ferrari grootverdiener

De rek is nog niet uit de Formule 1. De koningsklasse van de autosport trok vorig seizoen wereldwijd 6,75 miloen fans naar de circuits en boekte een omzetstijging van maar liefst 14 procent, zo blijkt uit de jaarcijfers van Liberty Media.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Startgrid

Startgrid

Foto door: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Liberty Media heeft de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025 gepresenteerd. Het Amerikaanse mediabedrijf heeft een uitzonderlijk succesvol jaar achter de rug met een nog steeds groeiende Formule 1-tak en de overname van de MotoGP.

De omzet van de Formule 1 steeg afgelopen jaar tot 3,87 miljard dollar (3,28 miljard euro), een stijging van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst van het bedrijf steeg met 28 procent tot 632 miljoen dollar (536 miljoen euro).

Champagne

Een deel van die stijging is te danken aan lucratieve nieuwe sponsordeals, onder andere door een langjarige samenwerking met het Franse bedrijf LVMH dat de Moët et Chandon-champagne voor de podiumceremonie en de trofeekoffers van Louis Vuitton levert.

Lando Norris op het podium.

Lando Norris op het podium.

Foto door: Erik Junius

Ook de kaartverkoop hielp mee. Het aantal bezoekers van de Grands Prix steeg met 4 procent. In totaal trokken de 24 Grands Prix 6,75 miljoen toeschouwers naar de circuits. Ook de kijkcijfers zaten in de lift, die stegen met 21 procent.

Prijzengeld F1-teams

De penningmeesters van de Formule 1-teams hebben reikhalzend uitgekeken naar de jaarcijfers, want daarin werd ook het te verdelen prijzengeld van 2025 vermeld. Ferrari blijft (mede dankzij de legacy bonus) grootverdiener. Het Italiaanse team ontvangt 277,7 miljoen dollar (235,7 milljoen euro) aan prijzengeld. Mercedes moet het doen met 230,8 miljoen dollar (195,9 miljoen euro), Red Bull Racing krijgt 202,9 miljoen dollar (172,2 miljoen euro) en wereldkampioen McLaren is goed voor 140,7 miljoen euro.

Ferrari verdiende in 2025 mede dankzij de historische bonus het meeste prijzengeld.

Ferrari verdiende in 2025 mede dankzij de historische bonus het meeste prijzengeld.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Zelfs Sauber dat helemaal onderaan de ranglijst bungelde, mag toch nog 63,1 miljoen dollar (53,5 miljoen euro) bijschrijven op de Zwitserse bankrekening. 

Prijzengeld Formule 1 - 2025

Team Prijzengeld (€)
Ferrari 235,7 miljoen
Mercedes 195,9 miljoen
Red Bull 172,2 miljoen
McLaren 140,7 miljoen
Aston Martin 92,7 miljoen
Alpine 84,7 miljoen
Haas 77,5 miljoen
Racing Bulls 69,6 miljoen
Williams 65,5 miljoen
Sauber 53,5 miljoen

De verdeling van het prijzengeld is altijd voer voor discussie. Zo krijgen krijgt Ferrari extra geld vanwege de historische waarde van de Scuderia ) en andere teams krijgen extra geld voor successen in het verleden, zoals het winnen van het kampioenschap.

Toen een paar jaar geleden Andretti met een nieuw team wilde toetreden tot de Formule 1, leidde dat weerstand onder de al bestaande teams. Zij voorspelden dat ze het te verdelen prijzengeld voortaan niet met tien, maar met elf teams moesten delen. Inmiddels is in het nieuwe Concorde agreement afgesproken dat nieuwe teams die willen toetreden 450 miljoen dollar (382 miljoen euro) inschrijfgeld moeten betalen. Cadillac zou dat bedrag vorig jaar ook al hebben betaald, al was de anti-dilution fee toen nog 200 miljoen dollar (170 miljoen euro).

 

 

 

