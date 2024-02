Jaagt Ferrari op Red Bull-personeel? Verstappen: "Gebeurt continu in F1"

Na de oppermachtige vertoning van vorig jaar is de combinatie Max Verstappen-Red Bull Racing logischerwijs ook weer de uitgesproken favoriet voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De regerend wereldkampioen begon woensdag zeer voortvarend, al moet gezegd dat rondetijden nog maar weinig zeggen en dat Ferrari een etmaal later ook snelheid heeft getoond met Carlos Sainz op de zachtere C4-compound. Desondanks is Verstappen positief over de RB20 en staat hij bovenaan vele voorspellingen voor de seizoensopener van volgende week.

Aan sportief succes geen gebrek, al heeft dat niet meteen een rustige winter opgeleverd bij Red Bull Racing. Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en met name Zak Brown plaatst vraagtekens bij de nauwere samenwerking tussen Red Bull Racing en het RB-team, oftewel het voormalige AlphaTauri. Gevraagd of ook andere teams Red Bull proberen te destabiliseren, laat Max Verstappen in de paddock van Bahrein weten: "Dat is een constante tactiek, eentje die altijd wordt toegepast. Dat geldt trouwens niet alleen voor dit verhaal, maar is altijd al zo geweest en is typisch Formule 1. Deze dingen zijn honderd procent typisch F1."

Verstappen erkent overigens ruiterlijk dat Red Bull andersom ook pogingen zou ondernemen om een dominant team een halt toe te roepen. "Ja, je probeert altijd ergens je eigen voordeel uit te halen en je probeert altijd mensen bij andere teams weg te trekken. Dat is heel logisch."

Personeel van andere teams benaderen 'heel normaal' in F1

Dat laatste heeft in de geruchtenmolen eveneens betrekking op Red Bull-personeel. Zo zou Ferrari enkele Red Bull-technici willen verleiden tot een overstap naar Maranello, maar ook dat noemt Verstappen volslagen normaal en typisch Formule 1. "Zoiets gebeurt constant, vooral als je het goed doet. Wij hebben nu natuurlijk ook ons eigen motorprogramma en daarvoor halen we ook mensen bij andere teams vandaan. Dat is en blijft altijd een ding in de Formule 1. Het is ook niet iets waarvan ik denk ‘oh shit, wat gebeurt hier nou’. Nee, het is eigenlijk heel standaard in de Formule 1."

Verstappen geeft aan dat hij eveneens over deze thema's praat met vooraanstaande Red Bull-teamleden en besluit met een lach en een ferme knipoog: "Absoluut, dan zeg ik 'je moet blijven en ik weet waar je woont haha'."