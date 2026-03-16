Andrea Kimi Antonelli won zondag overtuigend de Grand Prix van China en werd zo de op een na jongste F1-winnaar aller tijden, achter Max Verstappen. Dat gebeurde een dag nadat hij al was gekroond tot de jongste polesitter ooit. De media in het autogekke Italië komen superlatieven tekort om 'de gouden jongen' te prijzen. La Gazzetta dello Sport en de Corriere dello Sport openen maandag met grote koppen.

Ook de Italiaanse sportwereld reageert.

Zo droeg tennisser Yannick Sinner zijn overwinning op het toernooi van Indian Wells op aan de coureur van Mercedes. Sinner, de nummer twee van de wereld, versloeg zondag Daniil Medvedev en schreef meteen na de wedstrijd met een stift de korte boodschap 'Grande Kimi' op de cameralens.

Jannik Sinner en Andrea Kimi Antonelli vorig jaar in Abu Dhabi. Foto door: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

In zijn dankwoord, stond hij uitgebreider stil bij de zege van Antonelli. "Het heeft niets te maken met tennis", verontschuldigde Sinner zich: "maar het is een speciale dag voor Italië. Ik ben een enorme Formule 1-fan en dat deze erg jonge Italiaan Kimi de sport weer heeft thuisgebracht is fantastisch. Dank, Kimi!"

Oud-coureurs danken Antonelli

Antonelli is de eerste coureur sinds Giancarlo Fisichella die een Grand Prix wint. Fisichella pakte op 19 maart 2006 de zege in de Grand Prix van Maleisië. Daarna volgde dus een droogte die tot zondag aanhield. Fisichella is blij dat zijn naam nu uit de boeken is: "Ik ben blij dat er eindelijk, na 7302 dagen, weer een Italiaanse coureur een Grand Prix Formule 1 wint. Ik denk dat Kimi de Italiaanse autosport nog veel succes zal brengen.

Ook een andere Italiaanse Grand Prix-winnaar deed een duit in het zakje. Bij een foto waarop de twee samen te zien zijn, staan schrijft Riccardo Patrese: "Lieve Kimi, het is nog maar gisteren dat we zo waren... Vandaag ben je toegetreden tot de groten van de Formule 1, goed gedaan, goed gedaan."

Riccardo Patrese met (derde van links) een nog jonge Kimi Antonelli. Foto door: @riccardopatreseofficial

Giovanni Minardi, zoon van voormalig F1-teambaas Gian Carlo Minardi, was jarenlang de manager van de jonge Antonelli. Hij is trots op wat zijn voormalige pupil heeft bereikt. "Als je veel jonge rijders ziet, herken je meteen wanneer iemand iets extra’s heeft", zegt Minardi tegen de Gazzetta dello Sport. "Maar hij was echt van een andere categorie; het is een gevoel dat onmogelijk uit te leggen is.”

Minardi spreekt de hoop uit dat de overwinning iets kan losmaken in Italië: "Ik hoop dat Kimi een keerpunt kan worden voor Italië en ons kan terugbrengen naar de jaren waarin de hoogste klasse — en ook de lagere categorieën — vol zaten met Italiaanse rijders. Met hem kunnen we weer groots dromen."

MotoGP-coureur Marco Bezzecchi post een reel van een huilende Antonelli op zijn Instagram-account met slechts één woord: 'uniek' gevolgd door een hartje.

Felicitaties uit de Formule 1-paddock

Uiteraard komen er ook felicitaties binnen vanuit de Formule 1-paddock zelf. Onder andere van Max Verstappen:

Maar ook bij de grote concurrent Ferrari is men trots op landgenoot Antonelli:

Antonelli is de zestiende Italiaanse coureur die een Grand Prix Formule 1 wint en de 116de coureur overall: