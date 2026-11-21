Formule 1 GP van Las Vegas

Isack Hadjar: “We zagen er dom uit” in Las Vegas, ik hou niet van slipstreamen

Hadjar is geen fan van slipstreams, maar dat kwam hem duur te staan in de kwalificatie in Vegas

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 16:16

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Manuel Eletto

Isack Hadjar heeft toegegeven dat hij in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 onder zijn niveau presteerde, omdat hij niet had ingeschat hoe sterk de slipstream op dit snelle stratencircuit zou zijn.

Hadjar was in Q2 0,67 seconde langzamer dan Red Bull-teamgenoot Max Verstappen en kwam in Q3 0,44 seconde tekort. Daarmee eindigde hij als vijfde. Dat verschil kwam mogelijk deels door zijn persoonlijke voorkeur, want tegen Sky Sports F1 zei hij dat hij “niet echt bezig was met het hebben van een slipstream”.

“Wij hadden geen slipstream”, zei de tweedejaars vervolgens tegen de schrijvende pers. “We zagen er bij de laatste run een beetje dom uit, maar de andere teams speelden het heel slim door de auto in bocht 1 stil te zetten terwijl wij de pits uitreden. Uiteindelijk zag ik dat ik alleen was. [Mijn laatste] ronde was goed, maar op het rechte stuk ben je dan gewoon kansloos, dus ik koos ervoor om af te breken.”

Op de vraag van Motorsport.com of het erom ging die spelletjes de volgende keer wat beter te spelen, antwoordde Hadjar: “Ik hou sowieso niet zo van die spelletjes. Ik wil gewoon harder met de auto rijden. Dit zijn dingen die je niet echt in de hand hebt, het is een beetje dobbelen.

“Het maakt me niet echt uit. Zolang ik weet dat ik in de bochten sneller was, ben ik daar blij mee.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

De ervaring van Verstappen maakte echter duidelijk hoe belangrijk slipstreamen kon zijn.

“De slipstream is hier bizar, want ik was in Q2 eigenlijk bijna uitgeschakeld”, zei de Nederlander. “Daarna ging ik naar buiten voor mijn laatste ronde en zat ik vier of viereenhalve seconde achter de auto voor me. Ik won zo’n zeven of acht tienden in die ronde, terwijl ik in de bochten niet eens zoveel won. Dat zegt wel hoeveel je over een ronde kunt winnen als je een goede slipstream hebt.”

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Hadjar wist zich bij zijn tweede poging in Q3 niet te verbeteren, waardoor hij van de vierde naar de vijfde plek zakte. Toch start hij als vierde, met Verstappen op de poleposition, doordat snelste man Kimi Antonelli een gridstraf van vijf plaatsen kreeg voor het overschrijden van zijn motorlimiet.

“Uiteindelijk starten we morgen als vierde, dus we hebben een goede uitgangspositie voor een podium”, reageerde de Fransman optimistisch. “Ik denk dat je op dit circuit met die lange rechte stukken en de huidige regels makkelijk kunt inhalen. Dus P4, P5, P2… Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, dus ik ben tevreden.”

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- Het Motorsport.com-team

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