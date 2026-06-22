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Hadjar vertelt hoe de relatie met zijn teamgenoot Max Verstappen is

Hadjar is dit jaar, in zijn tweede F1-seizoen, naast Verstappen bij Red Bull terechtgekomen

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar heeft teruggeblikt op zijn relatie met zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, nadat hij zich bij het team had aangesloten naast de viervoudig Formule 1-wereldkampioen.

Hadjars overtuigende debuutseizoen in de F1 leverde hem een overstap op naar de in Milton Keynes gevestigde renstal, nadat eerdere coureurs herhaaldelijk moeite hadden om ook maar in de buurt te komen van het niveau van Verstappen – waaronder Liam Lawson en Yuki Tsunoda in 2025.

Het prestatieniveau van Hadjar is tot nu toe bemoedigend. Terwijl Verstappens suprematie over zijn vorige teamgenoten onbetwist was, heeft de Franse jongeling de teamleider al twee keer in de kwalificatie verslagen en vier keer binnen 0,12 seconden van hem gereden.

Motorsport vroeg Hadjar of Verstappen hem gewoonlijk advies gaf of dat ze eerder een relatie op ooghoogte hadden, en de tweedejaars antwoordde: „Hij vraagt me zeker geen advies, maar als ik het hem vraag, geeft hij antwoord. Als ik informatie nodig heb, is hij heel open en heel vriendelijk. Hij verbergt dus niets, omdat hij weet dat hij sterk is.”

Toch is het opnemen tegen Verstappen een flinke uitdaging geweest voor Hadjar, die openhartig vertelde wat er nodig is om zelfs maar in de buurt te komen.

„Er is gewoon geen tijd om lui te zijn, echt niet,” legde hij uit. „Het is alsof hij elke keer dat je de baan opgaat een ronde neerzet op het hoogste niveau dat je ooit hebt gezien, en dan denk je: ‘Oké, ik moet hier en daar een grote stap zetten’ – en het kost je veel om dat te evenaren, of zelfs maar in de buurt te komen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto door: Clive Mason / Getty Images

“Dus elke keer als ik op het circuit ben, weet ik dat ik heel diep moet graven, want het is superindrukwekkend.”

Het streven om Verstappen bij te benen heeft Hadjar een paar rijfouten gekost: hij crashte uit de Grand Prix van Miami en raakte ook de muur tijdens de vrije training in Monaco.

Toen hem werd gevraagd hoe hij met fouten omgaat, grinnikte Hadjar: “Idealiter herhaal je ze niet. Dat is het doel.

“Het is niet altijd makkelijk, maar het kan me niet zoveel schelen. Ik ben jong, dit is mijn tweede jaar, dus nu maak ik die fouten nog. Als ik straks een auto heb waarmee ik wereldkampioen kan worden, maak ik die fouten niet meer. Dat is het idee.

"Maar ik ben meer gefocust op mijn eigen prestaties. Ik kan mezelf vergelijken met de besten op de startgrid. Daar richt ik me op dit moment op."

Aanvullende verslaggeving door Ronald Vording

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