Formule 1 GP van Mexico

Isack Hadjar moet zich bij stewards melden voor 'wangedrag' in F1-paddock Mexico

De Red Bull-coureur duwde een fan weg die een selfie probeerde te maken

Ed Hardy

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 09:43

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar is door de stewards van de Grand Prix van Mexico in de Formule 1 opgeroepen vanwege een vermeend incident van “wangedrag” in de paddock van het Autodromo Hermanos Rodriguez.

De Red Bull-coureur was benaderd door een fan die een foto probeerde te maken, maar die werd twee keer weggeduwd door een woedende Hadjar na zijn verstoorde VT1.

“Vermeende overtreding van artikel 12.2.1.l van de FIA International Sporting Code - Wangedrag, met betrekking tot een incident vandaag in de Formule 1-paddock”, stond in het rapport van de stewards.

Het gebeurde tussen beide vrijdagtrainingen in, nadat Hadjar in de eerste sessie van een uur teleurstelling had gekend: hij eindigde slechts als 11e en op 1,417 seconde van Ferrari-snelste Charles Leclerc.

Hadjar werd geplaagd door problemen met de power unit, waardoor hij slechts 21 ronden kon afleggen. Dat was het op twee na laagste totaal, voor Jak Crawford (Aston Martin) en Freddie Slater (Audi).

De situatie verbeterde in VT2 echter licht, want Hadjar eindigde als zesde en op 0,410 seconde achter Leclerc, die opnieuw bovenaan stond, terwijl teamgenoot Max Verstappen de vijfde plaats opeiste.

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- Het Motorsport.com-team

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