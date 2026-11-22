Formule 1 GP van Las Vegas

Isack Hadjar krijgt straf na ophouden van George Russell in GP Las Vegas

Hadjar werd door de FIA-stewards geacht onnodig langzaam te hebben gereden onder de safety car

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 10:19

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Isack Hadjar heeft een tijdstraf van 10 seconden gekregen omdat hij tijdens de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 onnodig langzaam reed, naar aanleiding van zijn handelen achter de safety car.

De race werd in ronde 19 geneutraliseerd na een botsing tussen Sergio Pérez en Rafael Camara. Max Verstappen reed aan de leiding voor teamgenoot Hadjar, maar de Red Bulls en de auto's van Mercedes lagen binnen iets meer dan een seconde van elkaar. Door de dubbele pitstop dreigde Hadjar op de baanpositie te verliezen aan Russell en andere coureurs.

De Fransman liet daarom tempo liggen, zodat hij in die ronde 4,288 seconden langzamer was dan zijn teamgenoot. Daarmee beperkte hij de gevolgen van de dubbele pitstop, al kon hij de tweede plaats alsnog niet vasthouden.

Hadjar heeft nu een tijdstraf van 10 seconden gekregen. De gevolgen daarvan zijn beperkt: na het breken van zijn voorvleugel bij de herstart zakt hij van de veertiende naar de vijftiende plaats.

“Terwijl hij onder safety car-condities op het rechte stuk tussen bocht 13 en 14 reed, kreeg de bestuurder van auto 6 herhaaldelijk instructies van zijn team met de boodschap ‘vijf seconden, vijf seconden, vijf seconden’”, staat in het rapport van de stewards.

“Na deze instructies verlaagde auto 6 zijn snelheid aanzienlijk. Op een bepaald moment reed hij ongeveer 100 km/u langzamer dan auto 3, die voor hem reed. De stewards oordeelden dat deze forse snelheidsvermindering bewust was en bedoeld was om een gat naar de auto ervoor te creëren. Dat gebeurde niet om veiligheidsredenen, maar om het team in staat te stellen een dubbele pitstop uit te voeren zonder dat auto 6 tijd verloor door achter zijn teamgenoot in de pitstraat te wachten.

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Bovendien had deze manoeuvre directe gevolgen voor de auto's achter auto 6. Zij moesten hun snelheid overeenkomstig verlagen en mochten auto 6 vanwege de regels onder safety car-condities niet inhalen.

“De stewards waren van oordeel dat auto 6 om tactische redenen onnodig langzaam reed en dat dit gedrag een overtreding van de geldende reglementen vormde. Bij hun beslissing hielden de stewards ook rekening met het precedent rond auto 4 (Norris) tijdens de Grand Prix van Canada 2023, waar voor vergelijkbaar gedrag een straf werd opgelegd.”

De eerdergenoemde botsing, waarbij Pérez Camara in de rondte tikte en de ophanging van diens Cadillac brak, levert de Mexicaan een gridstraf van vijf plaatsen op voor de ronde in Qatar.

“Auto 11 (PER) probeerde auto 51 (CAM) aan de binnenkant, aan de linkerkant, in te halen bij het naderen van bocht 14”, schreven de stewards.

“De stewards stelden vast dat de vooras van auto 11 op geen enkel moment tijdens de manoeuvre ten minste naast de spiegel van auto 51 zat. De twee auto's raakten elkaar bij het insturen van bocht 14, waarna auto 11 uit de race viel.

“Op basis van de Driving Standards Guidelines oordeelden de stewards dat auto 11 geen recht had op de bocht en volledig verantwoordelijk was voor de botsing.”

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