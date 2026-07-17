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Isack Hadjar krijgt gridstraf voor GP van België na motorwissel

Hadjar start vanaf de laatste rij van de F1-grid op Spa-Francorchamps na het vervangen van de motor en derhalve het incasseren van een gridstraf

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Bewerkt:
Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Red Bull-coureur Isack Hadjar zal de Formula 1 Belgian Grand Prix van dit weekend vanaf de achterkant van de grid starten na het nemen van zijn vijfde power unit van 2026.

Hadjar heeft zijn vijfde verbrandingsmotor, turbocharger en uitlaatsysteem gekregen, waarmee hij zijn maximale seizoenstoewijzing van vier overschrijdt.

Aangezien het aantal gridplaatsen dat Hadjar zou verliezen meer dan 15 bedraagt, wordt zijn straf omgezet in een start achteraan de grid, waarbij de Fransman zondag nu vanaf de 22e positie zal starten.

Op donderdag had Hadjar al gezinspeeld op het feit dat zijn reeks van vijf opeenvolgende finishes in de top zes, sinds de Canadian Grand Prix van mei, dit weekend waarschijnlijk ten einde zou komen.

"Dit weekend denk ik dat nog een finish in de top zes moeilijk wordt gezien waar ik vandaan start, maar we gaan het proberen," vertelde Hadjar aan Canal+. "De belangrijkste focus zal op het racetempo liggen. Het zal niet zozeer om de kwalificatieprestaties gaan, omdat we al weten wat we kunnen verwachten.

"We starten waarschijnlijk als 22e op de grid, maar Spa is een circuit waar je kunt inhalen. Er kan veel gebeuren, en we weten dat we een behoorlijk racetempo hebben. Dus ik verwacht zondag wat plezier te hebben."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Teamgenoot Max Verstappen heeft ook een nieuwe V6-motor, turbo en uitlaat genomen, maar de viervoudig wereldkampioen zit veilig omdat hij er tot dusver van elk pas twee had gebruikt.

Regerend wereldkampioen Lando Norris zal ook naar de achterkant van de grid verhuizen omdat hij zijn vijfde batterij van het seizoen neemt, waarmee hij zijn toegestane aantal van vier overschrijdt, na een aantal betrouwbaarheidsproblemen.

Norris en Piastri stappen allebei over op een nieuwe Mercedes HPP-power electronics unit, die de betrouwbaarheid zou moeten verbeteren, waarbij Norris 10 plaatsen op de grid wordt teruggezet. Het duo beschikt ook over Mercedes' nieuwste verbrandingsmotor, één weekend na Mercedes' andere klantenteams Williams en Alpine.

Elders krijgt Aston Martin-coureur Lance Stroll ook een gridstraf voor het installeren van een nieuwe Honda MGU-K-elektromotor, waarbij Stroll in theorie ook 10 plaatsen wordt teruggezet. Gezien de prestatieproblemen van zijn team werd verwacht dat de Canadees sowieso achteraan zou starten en hij lijkt waarschijnlijk als 21e naast Hadjar te staan.

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