Formule 1 GP van Las Vegas

Isack Hadjar gefrustreerd: wat gebeurde er echt op de Red Bull-teamradio in Las Vegas?

Hadjar pleitte voor wielerachtige tactieken in de race in Las Vegas, en Red Bull is onder de indruk van zijn vooruitgang

Christian Nimmervoll Ronald Vording

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:31

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Isack Hadjar begon de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 vanaf de vierde startplek en reed in de vierde ronde al op de tweede plaats, vlak achter Red Bull-teamgenoot Max Verstappen.

Omdat de Grand Prix was uitgedraaid op wat eigenlijk alleen maar te omschrijven viel als een slipstreamgevecht zoals je dat normaal eerder met baanwielrennen associeert, leek het bijna onvermijdelijk dat Hadjar vroeg of laat een poging zou wagen om de leiding te pakken.

Een herinnering van zijn race-engineer Richard Wood liet echter niet lang op zich wachten. De prioriteit, legde Wood uit, was om als team geen tijd te verliezen. Red Bull moest een gat slaan naar George Russell, niet kostbare seconden verspillen door onderling te vechten. Hadjar, bepaald niet iemand zonder zelfvertrouwen maar uiteindelijk wel een loyale teamspeler bij Red Bull, schikte zich daarin.

Uiteindelijk kwam hij op het lange rechte stuk richting bocht 14 opnieuw naast Verstappen. De Nederlander was echter niet van plan de leiding zomaar af te staan. "Kan hij stoppen met verdedigen? Anders verlies ik gewoon tijd", klaagde Hadjar over de boordradio. Wood hield echter vast aan het plan dat al was afgesproken: "Het teamverzoek is om te verdedigen ten opzichte van George, anders blijven we jojoën."

Op dat moment was Russell de dichtstbijzijnde achtervolger van de Red Bull Express vooraan, terwijl het trio vrolijk van positie wisselde. Op een bepaald moment wist Russell zelfs beide Red Bulls tegelijk in te halen, om twee of drie bochten later alweer derde te liggen. In Las Vegas waren slipstreamen en energiemanagement krachtige wapens. Krachtiger zelfs dan pure snelheid.

Uit de radioberichten van Hadjar bleek dat hij vanuit teamperspectief liever iets had gezien dat leek op een roterende waaier uit het wielrennen dan op conventioneel rijden: een groep renners werkt samen door de koppositie voortdurend af te wisselen, waardoor iedereen van de slipstream profiteert en de groep als geheel sneller kan gaan dan een individuele renner alleen.

Maar Red Bull, ogenschijnlijk wat verrast door de bijzondere dynamiek van de race, leek niet bijzonder geïnteresseerd in het voorstel van Hadjar. Het idee om de leiding te delen en zo een gat naar Russell te slaan, werd niet eens met Verstappen besproken. Althans, op de officiële onboardradio van de Nederlander is geen bijbehorende vraag te horen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hadjar had er uiteindelijk genoeg van. "Nee, luister, ik ga jullie nu een voorbeeld geven. Kijk maar wat er gaat gebeuren", meldde hij over de radio. Precies op dat moment liet hij niet bewust vroeg het gas los om een aanval op Verstappen richting bocht 14 te voorkomen, maar hield hij zijn voet naar beneden. Het resultaat was behoorlijk spectaculair. Hadjar vloog zijn teamgenoot met meerdere meters verschil voorbij en pakte de leiding. Daarna liet hij, als echte teamspeler, opnieuw in en gaf hij Verstappen de kans om vóór de bocht de eerste plaats terug te pakken.

Zijn punt had hij gemaakt. "Ik kan niet anders. Op het rechte stuk is het verschil veel te groot. Het is moeilijker dan jullie denken. Ik lieg niet."

Hadjar stelde dat de twee Red Bulls als geheel sneller zouden zijn als hij Verstappen mocht inhalen, waarna Verstappen de positie in de volgende ronde weer zou terugpakken. In plaats van elkaar onnodig af te remmen, konden ze het enorme slipstreamvoordeel gebruiken om hun gezamenlijke tempo vast te houden. Het voorstel was eenvoudig: om beurten op kop rijden, profiteren van elkaars slipstream en zo snel mogelijk vooruit blijven gaan.

Dit alles gebeurde in ronde acht. En alsof de race zelf Hadjars argument wilde bevestigen, was de Red Bull-formatie op P1 en P2 één ronde later al verdwenen. Het team was er niet in geslaagd Russell af te schudden.

Na afloop werd teambaas Laurent Mekies gevraagd of Red Bull zijn eigen kansen misschien had geschaad door koste wat kost Verstappens leiding te willen beschermen. Hij erkende dat Hadjar een terecht punt had gemaakt.

"Terechte punten", gaf Mekies toe. "Ik denk dat we allereerst moeten zeggen dat we allemaal wisten dat dit een baan is waar energie schaars is en dat we veel spelletjes in de race verwachtten. We zagen gisteren ook al dat het slipstream-effect veel groter was dan verwacht. Maar ik denk dat niemand van ons de race inging met het idee dat we 50 ronden lang twee inhaalacties per ronde zouden zien." Met andere woorden: zelfs Red Bull had onderschat hoe extreem het slipstream-effect zou blijken te zijn.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Waarom zeg ik dat? Omdat ik echt denk dat we ons in de eerste paar ronden allemaal moesten aanpassen aan de nieuwe realiteit van deze race." Dat verklaart waarom de strategen van Red Bull terughoudend waren om Hadjars aanpak over te nemen. "We hadden niet het gevoel dat het omwisselen van de auto's in elke ronde de snelste manier zou zijn om de finish te halen. Het antwoord zullen we nooit weten. En wij dachten dat het zeker beter was als beide auto's elkaar konden helpen om de posities naar achteren te verdedigen."

Met een paar uur afstand was Mekies niet meer zo zeker van dat oordeel als tijdens de race. Niemand kon immers met zekerheid zeggen of Hadjars strategie met wisselende koppositie de twee Red Bulls misschien wél in staat had gesteld om los te komen van Russell.

Uiteindelijk loste het probleem zichzelf op toen de voorvleugel van Hadjar plotseling brak, waarmee de winstkansen van de 22-jarige feitelijk verdwenen. Het was dan ook niet vreemd dat hij wat geïrriteerd reageerde toen na de race de radiodiscussie ter sprake kwam: "Er was geen misverstand. Ik probeerde er geen puinhoop van te maken. Ik gebruikte gewoon mijn verstand."

Bewust of niet, dat kon zeker worden opgevat als een verbale sneer richting de Red Bull-pitmuur. Hadjar legde uit wat er achter zijn aanpak zat: "Wat ik probeer te doen, omdat ik racen begrijp, is zo snel mogelijk gaan. Het maakt niet uit. Je moet gewoon gaan, inhalen, weer ingehaald worden, weer inhalen. Je moet blijven doorgaan. Want als ik inhou, dan halen de man achter me en de auto achter me me gewoon in, omdat er 40 km/h verschil is."

De Fransman was ervan overtuigd dat Red Bull de buitengewone invloed van de slipstream simpelweg had onderschat: "Ik denk dat ze gewoon niet doorhadden hoe groot die slipstreamspelletjes waren. Het is niet zo dat ik er gewoon achter kan blijven zitten, want als ik dat doe, gaat George erlangs. Of ik ga ervoor en we gaan allebei voluit, met inhalen en terug inhalen. Dat was de snelste race. Als je tegen me zegt dat ik erachter moet blijven en de positie gewoon moet opgeven, dan werkt dat voor mij niet."

Ondanks al zijn frustratie heeft Hadjar zijn positie binnen Red Bull in Las Vegas misschien juist flink versterkt. Ten eerste liet hij opnieuw zien dat hij de eerste teamgenoot in lange tijd is die, in elk geval tijdens bepaalde fases van een race, in de buurt kan komen van het prestatieniveau van Verstappen. Ten tweede zouden eventuele twijfels dat hij simpelweg egoïstisch handelde en met slimme radioberichten zichzelf langs Verstappen probeerde te manoeuvreren, nu weggenomen moeten zijn.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

Hadjars aanpak liet zien dat hij nadacht over de teamprestatie als geheel, en niet alleen over zijn eigen positie. Zulk gedrag wekt vertrouwen. Juist daarover was Mekies vol lof: "Ik denk dat hij het eerlijk gezegd heel, heel goed heeft gedaan.

"Hij reed daar op eigen kracht; hij reed daar omdat hij de snelheid had, hij reed daar omdat hij de verdedigende en aanvallende manoeuvres heel goed begreep. Dat is voor ons de best mogelijke situatie. En hij begreep ook goed dat we hem vroegen om de gevechten voor later te bewaren en zich erop te richten niet gepakt te worden door de jongens achter hem."

Voor Mekies was het voorval opnieuw bewijs van de ontwikkeling die Hadjar dit seizoen doormaakt: "We hebben dit jaar al zo vaak gezegd dat hij race na race beter wordt. Dat zagen we vandaag opnieuw. Hij stond vierde op de grid, reed eerste en tweede op de baan. Vorig weekend hadden we P2 en P3 en moesten we de auto's omwisselen. Dat is dus goed nieuws."

Naast zijn pure snelheid is de Red Bull-teambaas op een ander vlak waarop Hadjar duidelijke stappen zet: zijn emotionele controle. "Isack is een heel intelligent persoon, en voor ons als niet-coureurs is het heel moeilijk om in te schatten waar coureurs mee te maken hebben bij het beheersen van hun emoties wanneer ze in de auto zitten", zei hij.

"Hij heeft dat onderkend. Hij weet heel goed dat het beter beheersen van die emoties hem rondetijd oplevert in de auto en buiten de auto ook tijdwinst geeft door de kwaliteit van de communicatie met zijn engineers. Zoals je al aangaf, heeft hij in de laatste twee, drie races heel grote stappen gezet. En we zien nog meer potentieel voor de toekomst."

"Hij communiceert dus steeds beter met zijn engineeringteam en presteert sterker wanneer hij zijn emoties onder controle kan houden. We zijn heel blij met de vooruitgang die hij boekt."

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