Bij de bekendmaking van het nieuws dat de Formule 1 vanaf 2026 naar Madrid gaat was de meest gehoorde respons: "Niet wéér een stratencircuit!" Het is geen vreemde reactie op het nieuws, want de kans is groot dat Barcelona met de komst van Madrid van de kalender verdwijnt, waarmee het volgende traditionele circuit zijn plekje verliest.

Madrid wordt een circuit wat met onder andere banking karakter moet krijgen, maar het heeft ook veel karakteristieken van een stratencircuit. Zo zijn er smalle sectoren, met veel start-stop. Dat is tegen het zere been van veel F1-fans, zij vinden die manier van racen niets. Met Jeddah, Baku en Las Vegas is de kalender de afgelopen jaren gevuld met nieuwe stratencircuits. Dan heb je ook nog circuits die op industrieterreinen of in parken verreden worden. Denk bijvoorbeeld maar aan Miami. Alleen komend seizoen staan er al zeven races op stratencircuits op het programma en het heeft er alle schijn van dat dit de komende jaren alleen maar meer gaan worden. Dus voor een grote groep fans verdwijnt steeds meer plezier in het kijken naar races.

Foto: Erik Junius Het stratencircuit van Las Vegas stond in 2023 voor het eerst op de kalender

Het aantrekken van stratencircuits is een bewuste strategie van F1-eigenaar Liberty Media. Het gaat de Amerikanen erom nieuwe fans naar het circuits te laten komen en dan is het afreizen naar een circuit in de buurt van grote steden een stuk makkelijker. En het klinkt misschien wat ironisch, maar milieutechnisch gezien is het racen in de stad ook beter. De fans hebben veel beter openbaar vervoer ter beschikking en kunnen van bestaande wegen gebruik maken. In het licht van Net Zero 2030 dus geen onlogische keuze. Niet alleen de fans, maar ook voor de teams is het racen in de stad van toegevoegde waarde. Sponsoren kunnen eenvoudiger hun gezicht laten zien in de paddock en de hospitality-mogelijkheden zijn in steden een stuk groter.

De boze reacties van de fans zijn voor Liberty wel een goede graadmeter om te zien of meer stratencircuits verwelkomd moeten worden. En het was duidelijk niét het geval. Fans zien liever coureurs door beroemde bochten als Copse, Eau Rouge en 180R rijden, dan over The Strip in Las Vegas. Ook is het een feit dat de prestaties van de auto's niet goed tot hun recht komen op de stratencircuits.

F1 zoekt balans

Ondanks alle signalen dat stratencircuits de overhand op de kalender krijgen, heeft Motorsport.com vernomen dat F1 op zoek is naar de perfecte balans tussen straten- en traditionelere circuits. De organisatoren wil geen onderlinge strijd, maar dat zij samen het F1-platform naar grote hoogtes duwen. De wens om meer in en in de buurt van steden te racen zorgt er niet direct voor dat traditionele circuits daar niet in passen. Met goede infrastructuur en reismogelijkheden naar dat soort banen wil de sport juist daar blijven.

Het grote voorbeeld voor F1 is Zandvoort. De Grand Prix in Nederland laat zien hoe grote massa's fans met het openbaar vervoer of met de fiets naar een race kunnen komen, terwijl Amsterdam toch op een half uur van het circuit ligt. Ook het geboden entertainment is in de Noord-Hollandse duinen op het niveau dat Liberty Media maar al te graag ziet. Veel traditionele circuits die vrezen voor hun plekje op de kalender investeren flink om ook zo'n pakket aan entertainment te kunnen bieden.

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Het entertainment tijdens de GP van Nederland is een voorbeeld voor de traditionelere circuits

Een voorbeeld daarvan is Spa. De Belgische GP stond niet bekend als een evenement met veel entertainment naast de baan, maar de laatste jaren proberen ook de organisatoren van de race daar verandering in aan te brengen. Daarin slagen de Belgen met vlag en wimpel, maar aan de gebrekkige infrastructuur moet nog wel wat gedaan worden. Ook in Monza wordt hard gewerkt aan het moderniseren van het F1-weekend. Er wordt op en rondom het circuit hard gewerkt aan het verbeteren van de infrastructuur en men probeert meer mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen naar het circuit te creëren.

De bereidheid die F1 toont om met deze circuits mee te denken laat zien dat de koningsklasse van de autosport allerminst de traditionele banen achter zich wil laten. Liberty Media geeft daarmee een signaal af dat er geluisterd wordt naar de fans en dat ook op circuits als Spa en Monza modernisering kan plaatsvinden. Een win-win voor de eigenaren van de sport en tegelijkertijd ook voor de fans.