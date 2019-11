Heeft Red Bull baat bij Honda's vliegtuigtechnologie?

Het ligt grotendeels aan het effect van de dunnere lucht op de motoren dat Red Bull op circuits zoals de Red Bull Ring, het Autodromo Hermanos Rodríguez en Interlagos meer kans maakt op de zege dan elders. Met Renault was het team ook in staat de winst te pakken, wat ook iets zegt over het chassis en de aerodynamica van de wagen. Feit blijft dat het qua motorprestaties er niet minder op is geworden dit jaar. De stabiele reglementen, ook na 2020, geven Honda de ruimte om een inhaalslag te maken en daar maakt de Japanse fabrikant gretig gebruik van.

De samenwerking van Honda en Red Bull heeft dit jaar al tot meerdere overwinningen geleid. Opvallend was hoe snel de RB15 was op circuits op grote hoogte, waar de lucht ijl is. Opnieuw was Max Verstappen in onder andere Oostenrijk en Mexico verreweg de snelste, al ging het voor de Nederlander in het laatstgenoemde land mis door een aantal incidenten. Volgens technisch expert Gary Anderson kan dit best te maken hebben met de banden tussen het F1-project van Honda en de vliegtuigafdeling van het merk. De engineers kunnen namelijk makkelijker kennis met elkaar uitwisselen en in detail treden zonder bang te hoeven zijn dat de geheimen in de verkeerde handen komen.

Maar waar het vooral aan moet liggen, is dat de Honda een efficiëntere turbo heeft dan de rivalen. Anderson analyseert voor Motorsport.com: “In principe is de turbo er om de inlaatdruk van de motor te verhogen en meer vermogen te genereren met een kleinere capaciteit. Op grote hoogtes, waar de lucht dunner is, wordt het probleem van diezelfde capaciteit extremer. Een efficiënter turbopakket dat dus in staat is om harder te werken onder deze omstandigheden zal helpen om dat vermogen terug te krijgen. Daarnaast moet je meer elektrische energie kunnen halen uit de MGU-H, wat rechtstreeks naar de MGU-K gaat. Als je dit goed voor elkaar hebt, is dit technologische aspect onder de huidige motorreglementen een win-winsituatie.”

Interne bedrijfsconstructies zoals bij Honda kunnen in 2021 wel een obstakel zijn voor het budgetlimiet van de Formule 1 in 2021, meent Anderson. “Direct contact hebben met een andere bedrijfstak in dezelfde groep betekent dat je zonder problemen in detail kan gaan en je niet het gevoel hebt jouw intellectueel eigendom te moeten beschermen. Daarom is het de vraag hoe het budgetplafond gaat werken. Nu de Honda Jet-engineers weten wat er nodig is voor een F1-turbo en de MGU-H en ze suggesties hebben gegeven die tot aanzienlijk betere prestaties hebben geleid, zullen ze niet stoppen met nadenken over de volgende stap. Er zijn maar twee mensen nodig die in een bar afspreken en wat aantekeningen vergelijken om verdere progressie op gang te brengen.”

Analyse: Hoe vliegtuigtechnologie bijdraagt aan Honda's F1-motor