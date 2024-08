Is het tijd dat McLaren Piastri vraagt om Norris in zijn titeljacht te helpen?

McLaren-teambaas Andrea Stella is een diplomaat die terecht lof krijgt voor het begeleiden van de aanzienlijke verbetering van het team in de afgelopen twintig maanden. Stella heeft de touwtjes stevig in handen en is een sleutelfiguur in de transformatie van McLaren. Tot nu toe heeft hij op rustige wijze de kant van zijn coureurs gekozen, met een indrukwekkende mate van harmonie en diplomatie. Maar nu het team de tweede helft van het seizoen ingaat, is er een (kleine) kans, dat het zowel de coureurs- als de constructeurstitel kan winnen.

Norris dacht na zijn overwinning in de Grand Prix van Nederland dat het “behoorlijk dom” was om na te denken over het winnen van de coureurstitel dit jaar, gezien de 70 punten voorsprong van Max Verstappen in het kampioenschap. De realiteit is echter dat Norris echt in deze strijd zit. Red Bull-adviseur Helmut Marko zei dat de overwinning van Norris “alarmerend” was voor zowel het team als Verstappen, zeker omdat de regerend wereldkampioen de afgelopen vijf races niet heeft gewonnen. Voor het eerst sinds hij in 2021 de titel won, lijkt hij kwetsbaar en niet meer verzekerd van het scoren van veel punten in elke race.

Verstappen en Norris maken zich op voor een titelgevecht Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Voorlopig is Stella echter terughoudend om alles bij McLaren op één coureur te zetten en tot het einde van het seizoen van Norris de voorkeur te geven boven Piastri. Na de overwinning van Norris in Zandvoort legde hij zijn redenering uitvoerig en met verrassend veel openheid uit “We hebben altijd gesprekken over teamorders - vanaf race één. Je wilt altijd een race ingaan met duidelijkheid over hoe we de competitie tussen de twee coureurs gaan managen”, aldus de Italiaan. "De gesprekken over teamorders vinden dus gedurende het seizoen plaats, maar dan moet je dit gesprek wel zien binnen de context van wat hoe bijvoorbeeld de situatie in het coureursklassement is. In het algemeen is onze benadering om integriteit te hebben in de manier waarop we racen en ik blijf zeggen dat ik geen enkele coureur ken die contractueel nummer één wil zijn. Coureurs willen nummer één zijn omdat ze snel zijn op de baan. Als je snel bent op de baan, wil je zeker gesteund worden door het team, als het een 50/50 beslissing is of als het team kan helpen."

Stella waakt vooral voor een ontevreden Piastri: "We hebben negen races voor de boeg en als we een nummer één coureur hebben gecreëerd, wat doen we dan? Al het voordeel voor de nummer één coureur? Dit is geen gezonde manier om een team te leiden. Voor elke race analyseren we de situaties en in de 50/50 situaties of in de gevallen waarin - in dit geval als Lando misschien wat extra steun van het team nodig heeft - gaan we die geven. Maar we zijn een team, inclusief Oscar. Het team moet geen dingen doen die voor Oscar niet redelijk zijn. We doen het samen. Hij moet deel uitmaken van de gesprekken en hij moet het eens zijn met wat wij denken dat de beste weg is."

Nu niet alles op Norris?

Aan de ene kant is het indrukwekkend om te zien dat Stella vasthoudt aan de waarden van het team, want McLaren heeft lang volgehouden dat er geen nummer één coureur binnen het team was. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat de tijd nu rijp is om die benadering bij te stellen en Piastri Norris te laten ondersteunen in zijn jacht op McLarens eerste wereldkampioenschap sinds 2008.

Toen Piastri na de kwalificatie op Zandvoort werd gevraagd of hij de pogingen om Verstappen te verslaan zou steunen, glimlachte hij en zei: “Als ik tweede kan worden, dan maakt dat het leven voor het team natuurlijk een beetje eenvoudiger. Ik bedoel, ik ga niets speciaals doen om te proberen dat voor elkaar te krijgen. Ik wil zelf proberen om de race te winnen.”

Uit die korte woordenwisseling bleek duidelijk dat hij zich richtte op zijn eigenbelang en het eens is met de strategie van McLaren om geen voorkeur aan een bepaalde coureur te geven. We hebben dit seizoen echter al gezien deze strategie wel eens overboord gegooid wordt. Tijdens de Grand Prix van Hongarije vroeg het team Norris en Piastri vroeg om van plaats te wisselen in de slotfase van de race, wat resulteerde in de eerste overwinning van de Australiër in F1. Hoewel het fantastisch was voor Piastri, gaan die zeven punten die Norris inleverde hem later dit jaar achtervolgen in zijn strijd met Verstappen?De realiteit is natuurlijk dat we dat nog niet weten. Wat we wel weten is dat deze positie - vechten voor overwinningen en titels - een nieuwe ervaring is voor veel medewerkers van McLaren en dat zorgt voor een steile leercurve.

Wil Oscar Piastri zich schikken in de rol van tweede coureur? Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

Naast op talent wonnen Verstappen, Lewis Hamilton en Michael Schumacher allemaal titels dankzij de medewerking van hun teamgenoten. Zou het niet zinvol zijn om Piastri in die ondersteunende rol in te zetten om Norris een betere kans te geven om Verstappen te verslaan, zeker nu laatstgenoemde het alleen lijkt te moeten doen nu Sergio Pérez tegenvalt?

McLaren is vrij om te kiezen voor de aanpak die zij het beste vinden, maar het kan het zich ook niet veroorloven om een grote kans op de wereldtitel te laten liggen. Het is bewonderenswaardig om de gelijke behandeling te handhaven en het pad van diplomatie te blijven bewandelen. Maar als de coureurs aan het eind van het jaar op P2 en P3 in het kampioenschap staan, is dat alleen maar een gemiste kans. Piastri zal het niet leuk vinden en het zal alle onderhandelings- en managementvaardigheden van Stella vergen, maar misschien is het tijd dat hij ondergeschikt gemaakt moet worden om Norris te steunen in zijn poging om F1-wereldkampioen te worden.