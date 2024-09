Is Singapore nog wel de zwaarste F1-race van het jaar?

De Formule 1-coureurs trainen al maanden voordat ze naar Singapore afreizen, want de race staat bekend als een van de zwaarste van het jaar. Toch heeft het er alle schijn van dat de race in de stadstaat van die troon gestoten is, want een andere nachtrace wordt ondertussen nog zwaarder geacht. De Grand Prix van Qatar staat namelijk onder de coureurs te boek als grootste fysieke uitdaging van het jaar.

"Qatar heeft het op fysiek gebied als je het aan mij vraagt ingehaald", vertelt Alexander Albon na een vraag van Motorsport.com over de zwaarte van de race in Singapore. Dat Albon dat zegt, is opvallend, want in 2022 kwam de race in Singapore drie weken na een blindedarmoperatie bij de Thai. "Dat was een goede uitdaging voor mezelf. Ik liet zien dat ik het nog kon! Ik crashte wel die race, dat klopt, maar het was wel heel zwaar." Wat de race in Singapore dit jaar lastig maakt volgens Albon, is de plaatsing van de race op de kalender. Krap een week na de GP in Baku moeten de coureurs duizenden kilometers verderop weer aan de bak. "Dat zorgt voor een uitdaging, zowel fysiek, mentaal als op het gebied van rust", stelt Albon.

Mercedes-coureur George Russell schaart zich achter de mening van zijn goede vriend Albon. Ook hij ziet dat Qatar meer fysiek vraagt dan Singapore. "Ja, ik moet zeggen dat Qatar fysiek een stuk zwaarder is", antwoordt de Brit op de vraag of Singapore het zwaarste weekend van het jaar is.

Tijdsverschillen spelen rol

Wat een niet te onderschatten factor is, zijn de tijdsverschillen waar de coureurs in werken. In Singapore is het zeven uur later dan in het Verenigd Koninkrijk - waar de meeste teams zich bevinden - maar de paddock houdt de Europese tijden aan vanwege de nachtrace. In Qatar racen de coureurs twee uur later en schuift het ritme ook twee uur op. Dat lijkt niet veel, maar volgens de trainer van Nico Hülkenberg Martin Poole is goed slapen in een weekend een must voor de coureurs. "Hoe beter je slaapt, hoe beter het lichaam overdag kan herstellen van het verbranden van zoveel meer calorieën", vertelt Poole.

Opvallend is dat meteorologisch gezien de race in Singapore zwaarder moet zijn. Het is gemiddeld bijna net zo warm als in Qatar, maar de luchtvochtigheid is vele malen hoger. Faith Atack-Martin, de fysiotherapeute van Haas, legt uit waarom luchtvochtige omstandigheden zo zwaar voor het lichaam zijn. "Als het heet is, ga je zweten, maar met hoge luchtvochtigheid kan het lichaam minder snel je zweet gebruiken om af te koelen. Het natuurlijke koelsysteem van je lichaam werkt dus niet optimaal", vertelt Atack-Martin. "Je gaat dan nog meer zweten en dat zorgt voor een onbalans in de zoutvoorraad in je lichaam. Je hebt dat nodig voor een goed cognitief vermogen en om te bewegen."

Om deze problemen tegen te gaan, is het drinken van de coureurs dat weekend aangepast. Niet alleen worden de drankjes meer gekoeld, maar er worden ook elektrolyten en suikers aan toegevoegd. Ook op het eten wordt gelet. In hete omstandigheden zijn mensen geneigd om minder te eten, maar in een weekend waarin veel verband wordt moet er goed aangevuld worden. Ook het gebruik van koelvesten en ijsbaden zijn ondertussen ingeburgerd in de paddock.

Waarom Qatar toch zwaarder is

Dit wijst erop dat Singapore mogelijk toch de zwaarste race van het jaar is, maar toch denken de coureurs bij de meest veeleisende race aan Qatar. Dat heeft voornamelijk met de lay-out van het Losail International Circuit te maken. Het grootste verschil is dat in Qatarese parcours veel meer hogesnelheidsbochten heeft. "En de hogesnelheidsbochten vragen het meest", aldus Russell. "Je kunt zomaar 5G te verwerken krijgen. In Qatar heb je dat met de eerste bocht. Die duurt erg lang. Dan heb je nog de drie achterop het circuit en in de voorlaatste bocht krijgen we te maken met 4,5 - 5G. Je lichaam staat de hele tijd onder druk."

Logan Sargeant moest vorig jaar in Qatar vanwege de hitte opgeven. Foto door: Williams F1

Russell weet dat vooral de maag flinke klappen krijgt als er zoveel G-krachten op het lichaam staan. "Je maag en andere organen worden continu heen en weer geslingerd. In Qatar heb je hoge temperaturen, hoge bandenslijtage en veel downforce. Het is een hele zware", besluit de Mercedes-man.

De FIA doet er alles aan om het voor de coureurs makkelijker te maken. Er wordt geëxperimenteerd met airco's en de race in Qatar vindt nu later in het jaar plaats. De verwachting is dat het nu in december 27 graden in plaats van 32 graden (zo warm was het vorig jaar in oktober) wordt. Ook Pirelli denkt mee. De Italiaanse fabrikant gaat naar alle waarschijnlijkheid zachtere banden meenemen, waardoor de coureurs niet ongelimiteerd op de limiet kunnen rijden. Dat zorgt er ook voor dat het lichaam wat ontspant.