Is McLaren nu een serieuze titelkandidaat in F1 2026 ?

Nu de onbetwiste dominantie van Mercedes aan het begin van het seizoen inmiddels achter ons ligt, is Formula 1 2026 eindelijk veranderd in de ontwikkelingsstrijd die het altijd beloofde te worden.

De voortdurende verschuivingen tussen teams die aanzienlijke aerodynamische upgrades meenemen, blijft de pikorde van week tot week veranderen.

Na een reeks upgrades van Red Bull en vooral Ferrari in de afgelopen weken, was het de beurt aan McLaren om nog een laag toe te voegen aan zijn Miami-Montreal-pakket door een nieuwe vloer te introduceren, een grote upgrade die bijzonder effectief zou zijn op een circuit met veel downforce zoals de Hungaroring.

Het stelde Lando Norris in staat om vanaf pole McLarens eerste Grand Prix zege van het seizoen te pakken, al was de overwinning van de regerend wereldkampioen natuurlijk allesbehalve eenvoudig. Maar eenmaal in vrije lucht was Norris duidelijk een klasse apart en volgens alle berichten had het team ook met Oscar Piastri een 1-2 moeten binnenhalen, ongeacht de volgorde.

Heeft McLarens triomf in Hongarije daarom genoeg bewijs geleverd om te suggereren dat McLaren de titelstrijd weer volledig aangaat?

Terwijl Norris een uitstekende tweede kwalificatieronde afleverde om zich te verbeteren na een rommelige eerste, waarin hij een enorme glijpartij uit de laatste bocht moest opvangen, pakte de Brit de pole slechts met 0,012s voorsprong op Lewis Hamilton. De Ferrari-man was een van meerdere coureurs die moeite hadden om tijd te vinden in de laatste ronde.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tussen een gridstraf voor het hinderen van Piastri en verdere fouten over de hele linie van Ferrari op zondag is duidelijk dat de Scuderia ondermaats presteerde en haar volledige potentieel niet benutte. Gezien het belang van baanpositie in Boedapest had een pole voor Hamilton of Leclerc een heel ander beeld kunnen schetsen.

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"De pure snelheid van het team was dit weekend waarschijnlijk beter dan op Spa of Silverstone", zei Ferrari-teambaas Fred Vasseur. "We stonden vooraan in FP1, we stonden vooraan in FP2, we konden met Lewis om de pole vechten. We verloren de pole met 0,01 seconde en ik denk dat de uitvoering vandaag erg slecht was."

Mercedes kende eveneens geen foutloos weekend af te werken, dat begon met het kiezen van een verkeerde set-uprichting op vrijdag, waarvan het zich moest terug knokken. Desondanks zag de W17 er in handen van kampioenschapsleider Kimi Antonelli op vrijdag snel uit in longruns.

"Het hele weekend was niet geweldig, FP1 missen was zeker niet perfect, we hadden de set-ups niet 100% goed en het was altijd een inhaalrace", zei Toto Wolff zondagavond.

Mercedes voelde zich dus niet bijzonder zeker voor de race, maar Antonelli's snelheid en de indrukwekkende opmars van George Russell door het veld na een mislukte start lieten zien dat de Silver Arrow ook veel snelheid had, waarbij Antonelli een positie verloor onder de virtual safety car voor Piastri's gestrande McLaren.

"Als je me voor de race had verteld dat we met Kimi een podium konden halen, had ik gezegd dat ik dat meteen zou accepteren”, verklaarde Wolff. ”Maar nu we terugkijken, is het overheersende gevoel dat we het beter hadden moeten doen."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

McLaren teambaas Andrea Stella was zich er maar al te goed van bewust dat, hoezeer zijn team het ook verdiende om de beloning te vieren voor het harde werk om de vloerupgrade voor de zomerstop gereed te krijgen, McLaren in Hongarije mogelijk ook boven zichzelf uitstak doordat de concurrentie fouten maakte.

"Ik denk dat Ferrari nog steeds het beste chassis heeft qua grip in de bochten. Dat is heel duidelijk bij het remmen", zei Stella zaterdag na de kwalificatie. “Poleposition is een beetje een overprestatie dankzij de uitvoering en het maximaliseren van het beschikbare potentieel."

Na de race van zondag gaf Stella nog extra context.

"Op het eerste gezicht lijkt het erop dat McLaren een snelheidsvoordeel had", zei hij. "Ik denk dat dit vooral duidelijker werd toen Lando de leiding nam. Maar tegelijkertijd hangt het hier heel erg af van op welke band je rijdt, hoe oud de banden zijn.

“Dus ik wil niet te snel conclusies trekken, maar het lijkt erop dat we in de race eerder wat meer voordeel hadden dan in de kwalificatie. Want in de kwalificatie was het feitelijk, als er al iets was, 12 milliseconden en de Ferrari's deden geen tweede poging in Q3. Eerlijkheidshalve deed zelfs Oscar [dat] niet."

Dus hoewel er geen noodzaak is om overdreven te reageren op McLarens eerste zege van 2026, heeft de papajakleurige formatie op zijn minst de middelen om in elk geval mee te doen met Mercedes en Ferrari. Het goede nieuws voor neutrale toeschouwers is dat, in plaats van dat één team ermee vandoor gaat, de verschillen klein genoeg zijn voor elementen als circuit specifieke sterke punten, weersomstandigheden en uitvoering aan de pitmuur om allemaal een belangrijke rol te spelen bij het laten doorslaan van de balans naar de ene of de andere kant.

Maar naast de betrouwbaarheidsproblemen die McLaren en Mercedes hebben geteisterd, is de grootste onbekende factor precies hoeveel extra performance teams nog naar de baan kunnen brengen.

Er zullen na de zomerstop waarschijnlijk over de hele linie aanzienlijke upgrade pakketten komen op Zandvoort en Monza, upgrades die nu al ver in de pijplijn zitten terwijl teams hun focus verleggen naar 2027. Dus in plaats van Hongarije te beschouwen als een momentopname van de pikorde, zal het seizoen 2026 verder worden beslist door de hevige ontwikkelingsstrijd terug in de fabrieken.

"Eerlijk gezegd geloof ik nog steeds dat als we in de toekomst in een positie willen zijn om consequent voor overwinningen te vechten, we onze focus moeten houden op het leveren van meer upgrades", erkende Stella.