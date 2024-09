Is F1 zonder een plekje in een opleidingsteam nog wel haalbaar?

Komend en dit Formule 1-seizoen zien we een aantal rookies in de koningsklasse van de autosport. Dat is bijzonder, want in Bahrein reden dezelfde twintig coureurs bij dezelfde teams als een jaar ervoor. Geen coureur was naar een ander team overgestapt en geen nieuwe rijder was op de grid gekomen. Een paar maanden later zijn er al genoeg debutanten geweest of staan er coureurs vlak voor hun debuut. Oliver Bearman reed in Jeddah - in plaats van de ziek uitgevallen Carlos Sainz - en stapt in 2025 in bij Haas, in Monza rijdt Franco Colapinto in plaats van de ontslagen Logan Sargeant en volgend jaar debuteren Jack Doohan en Andrea Kimi Antonelli in F1. Wat zij gemeen hebben? Ze zijn allemaal doorgestroomd vanuit een opleidingstraject.

Bearman komt voort vanuit de Ferrari Driver Academy, Franco Colapinto is onderdeel van de Williams Academy, Jack Doohan stroomt door vanuit de Alpine Academy en Andrea Kimi Antonelli is Mercedes-junior. Het is niet geheel een nieuwe trend, want de afgelopen jaren zien we dat F1-teams continu kiezen voor juniorcoureurs als er een plekje vrijkomt. De huidige grid bestaat bijna alleen maar uit juniorrijders die opgeleid zijn door F1-teams.

Max Verstappen is een van de rijders. De Nederlander werd in 2014 door Red Bull opgepikt en in het opleidingstraject geplaatst. Een seizoen later was hij al in F1 te vinden bij Toro Rosso, waarna hij minder dan anderhalf jaar later al bij Red Bull Racing terechtkwam. Dat is een succesverhaal geworden, met tot nu toe drie coureurstitels en twee constructeurskampioenschappen.

Bijna hele veld opgeleid door F1-academies

Van het huidige veld zijn er maar een paar die niet als juniorcoureur in F1 terechtkwamen. Hieronder een overzicht van wie via welke weg de koningsklasse binnenkwamen.

*Albon, Stroll en Zhou waren geen juniorcoureur op het moment dat zij in F1 debuteerden

** Piastri debuteerde uiteindelijk als juniorcoureur in F1, maar niet bij Alpine. Na een contractsoap begon hij bij McLaren

In dit rijtje missen er drie coureurs. De eerste is Fernando Alonso. Niet gek, want toen hij in 2001 debuteerde stonden de F1-opleidingstrajecten nog in de kinderschoenen. Ook Valtteri Bottas en Nico Hülkenberg missen. Het traject van die coureurs komt nagenoeg overheen. Allebei waren ze eerst een aantal jaar reserve- en testcoureur bij Williams, waarna ze namens dat team aan de start verschenen.

Visnet

Allereerst, de kans dat een talent niet door een F1-team opgepikt wordt, is bijzonder klein. Ook een blik op het Formule 2- en Formule 3-veld laat zien dat nagenoeg elke coureur door een F1-team wordt ondersteund of ondersteund is geweest. Ook de - met alle respect - mindere goden in de opstapklassen hebben ooit een connectie gehad met een F1-renstal. Opleidingsprogramma's pikken alles en iedereen op, in de hoop dat er de nieuwe Verstappen of Hamilton tussenzit.

Uitzonderingen zijn er zeker. Zo is de Nederlandse F3-coureur Laurens van Hoepen geen onderdeel geweest van een opleidingstraject. Mocht de Wassenaarse coureur indruk maken in de klasse, dan is de kans groot dat een F1-team aanklopt om hem toe te voegen. Bijna elk jaar wordt de top-drie van F3 vastgelegd door een opleidingsteam.

Is de kans er dat je er toch tussendoor glipt en in F1 terechtkomt? Zorg dan dat je een goede zak met geld hebt. De laatste die zonder opleidingstraject door wist te stoten, is Nikita Mazepin. De rijder had genoeg punten op zijn superlicentie voor een plekje, maar het sponsorgeld ingebracht door papa Mazepin kwam goed uit.