Is de pech voor Russell en Antonelli in de F1-titelstrijd gelijkgetrokken?

George Russell vindt dat de achterstand van 25 punten op Kimi Antonelli in de Formule 1-rijdersstand na de Grand Prix van Groot-Brittannië “waarschijnlijk klopt” op basis van prestaties, maar wist niet zeker of de pech gelijkmatig is verdeeld.

Antonelli kreeg in de slotfase van de race op Silverstone te maken met een gebroken wheel shield terwijl hij tweede lag en inliep op uiteindelijke winnaar Charles Leclerc. Nadat hij twee keer had gepit om het probleem te verhelpen, kwam Antonelli als 10e naar buiten, maar kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden voor meerdere overschrijdingen van de track limits terwijl hij worstelde met het handlingprobleem dat door de breuk was veroorzaakt.

De straf, in combinatie met de finish achter de safety car, duwde Antonelli buiten de punten, terwijl Russell profiteerde door terug te komen van zijn eigen langzame lekke band eerder in de race, als tweede te finishen en 18 punten van de kampioenschapsvoorsprong van de Italiaan af te snoepen.

Direct na de race werd Russell gevraagd of de pech tussen de twee Mercedes-coureurs inmiddels was rechtgetrokken: “Of het geluk in balans is of niet, weet ik niet zeker. Maar op basis van mijn prestaties en op basis van zijn prestaties in de loop van deze negen races, denk ik dat een voorsprong van 25 punten in zijn voordeel waarschijnlijk klopt.”

Russell vond dat de huidige achterstand die hij op Antonelli heeft “eerlijk” is, terwijl hij toegaf dat zijn Mercedes-teamgenoot de sterkere start van het seizoen had gemaakt.

“Hij heeft dit jaar tot nu toe beter werk geleverd dan ik, dus hij verdient het om voor me te staan,” zei Russell. “Of het 25 punten zou moeten zijn, of 10 punten, of 35 punten, daar kun je over discussiëren, maar in die orde van grootte [klopt het].

“Ik verloor uiteraard ook 15 punten in Monaco met de drive-through penalty. Ik denk dat ergens tussen 10 en 30 punten achterstand waarschijnlijk ongeveer eerlijk is.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Is de pech nu gelijk tussen Russell en Antonelli?

Hoewel elk pechgeval op zichzelf moet worden beoordeeld, geeft het in kaart brengen van het aantal ongelukkige momenten en de omvang van de impact een algemene indicatie of het tussen Russell en Antonelli echt gelijk is.

Russells probleem met de power unit tijdens de kwalificatie voor de GP van China is niet meegenomen, aangezien hij zich nog steeds op de eerste rij kon kwalificeren naast Antonelli, terwijl het superieure racetempo van de Italiaan hem de overwinning in de race opleverde.

GP van Japan

De eerste, en meest voor de hand liggende, vorm van pure pech was de timing van de safety car tijdens de GP van Japan, toen Oliver Bearman crashte, wat slechts seconden gebeurde nadat Russell de pits had verlaten na zijn stop.

Dat gaf Antonelli en anderen de kans op een goedkope pitstop, waardoor de 19-jarige naar de overwinning kon stormen. Russell zat vast in de vuile lucht van de auto's voor hem, wat resulteerde in de vierde plaats en een puntenomslag van 13 in het voordeel van Antonelli.

GP van Canada

Russell had in Montreal de overhand gehad op een strijdbare Antonelli, door de sprint te winnen en poleposition te pakken voor de grand prix. De Britse coureur kreeg in de grand prix, terwijl hij aan de leiding reed en zich verdedigde tegen zijn Mercedes-teamgenoot, te maken met een elektrisch probleem, wat Antonelli een forse winst van 25 punten opleverde.

GP van Monaco

Hier wordt het ingewikkeld. Als alleen naar Russells tegenslag wordt gekeken, is het eerlijk om te zeggen dat hij onterecht een oorspronkelijke tijdstraf van vijf seconden kreeg voor te hard rijden in de pitstraat. Vervolgens slaagde Mercedes er niet in de straf tijdens zijn pitstop onder een safety car in te lossen, waardoor de straf werd opgewaardeerd naar een drive-through, die hij in de race inloste en waardoor hij buiten de punten viel.

Maar de onterechte straffen voor te hard rijden in de pitstraat gelden ook voor Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Isack Hadjar, die allemaal voor hem of om hem heen reden voordat de chaos losbarstte.

George Russell, Mercedes Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Het puntenverlies was dus 25 tegenover Antonelli in Monaco, maar had minder kunnen zijn – 10 punten als Russell als derde was gefinisht in Monaco, waar hij op koers voor lag – maar in dit geval hebben we een blunder met te hard rijden in de pitstraat en Mercedes' eigen fout geïnterpreteerd als allemaal pech voor Russell en niet als rijdersfout, dus blijft het gat van 25 punten staan.

GP van Barcelona

Dan naar Antonelli's tegenslag, die in Barcelona een mechanisch probleem kreeg dat hem de tweede plaats kostte, kort nadat hij Russell had ingehaald. Daardoor erfde Russell de tweede plaats en daarmee een omslag van 18 punten terug in zijn voordeel.

GP van Groot-Brittannië

Russell werd als eerste getroffen door tegenslag door een langzame lekke band die hem dwong te pitten en terug te vallen in de volgorde, waarna hij aanvankelijk herstelde naar de vijfde plaats. Op dat moment sloeg Antonelli's grotere pech toe terwijl hij tweede lag, toen zijn wheel shield brak, waarbij de reeks ongelukkige gebeurtenissen hem buiten de punten deed belanden.

Russell klom naar de tweede plaats en kreeg nog een extra portie geluk toen Hamilton pitte voor softs omdat Ferrari anticipeerde op een herstart laat in de race die er nooit kwam, wat de tweede plaats aan Russell schonk en resulteerde in een winst van 18 punten voor de Britse coureur.

Het resultaat

Race Puntenwijziging Antonelli's totale puntenwinst ten opzichte van Russell GP van Japan Antonelli wint 13 punten 13 GP van Canada Antonelli wint 25 punten 38 GP van Monaco Antonelli wint 25 punten 63 GP van Barcelona Russell wint 18 punten 45 GP van Groot-Brittannië Russell wint 18 punten 27

Dus, in deze extreme situatie waarin met al deze scenario's rekening wordt gehouden maar verder niets verandert, zet Antonelli's geluk (of misschien gebrek aan pech) hem 27 punten in het voordeel ten opzichte van Russell. Gezien de achterstand van 25 punten tussen het tweetal na negen grands prix en vier sprintevenementen, zou de stand Russell in dit scenario met twee punten voorsprong kunnen geven.

Maar F1-wereldkampioenschappen worden niet gewonnen in ‘als’-scenario's en hypothetische gevallen. Zowel Antonelli als Russell zullen nog meer incidenten meemaken die buiten hun controle liggen, en daarom maakt Russell zich niet druk om die verloren punten. Het gaat erom te controleren wat controleerbaar is om zichzelf de beste kans te geven het echte gat van 25 punten naar Antonelli te dichten, en niet om de ‘wat als’-scenario's.