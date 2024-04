Oh ironie: Waarom Newey denkt dat Red Bull nog steeds zo dominant is

Na een dipje in Australië – met een DNF voor Max Verstappen en een vijfde plaats voor Sergio Pérez – was Red Bull in Japan weer helemaal de oude. Verstappen en Pérez finishten als 1-2 en herstelden zo de hegemonie in de koningsklasse, de tegenstand gedesillusioneerd achterlatend. Inmiddels won Red Bull 42 van de laatste 50 Grands Prix, een indrukwekkende statistiek.

Toto Wolff sprak namens velen in de paddock over de realiteit dat de tweede plaats in beide kampioenschappen het beste is waar iemand echt op kan hopen. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwoordde het misschien nog wel het beste. "Niemand kan Max dit jaar nog inhalen. Zijn rijeigenschappen en die van zijn auto zijn gewoon spectaculair. Je kunt zien hoe hij met de banden omgaat. In principe gaat dit seizoen alleen nog maar om de vraag wie 'best of the rest' wordt. Dat is het echte gevecht."

Wat misschien wel het opmerkelijkste is aan de situatie waarin de Formule 1 zich nu bevindt, is dat de sport nu al aan het derde seizoen bezig is met de 'nieuwe' grondeffect-regels en buiten Red Bull eigenlijk geen enkel team in staat is gebleken om echt grote stappen vooruit te zetten. De concurrentie zet in achtervolging op het team uit Milton Keynes weliswaar kleine stapjes, maar er heerst bij alle teams nog steeds veel onzekerheid over de vraag of ze de regels wel goed onder de knie hebben. Vooral Mercedes lijkt zich nog steeds af te vragen wat er aan de hand is met de auto, maar ook bij Ferrari en McLaren tast men nog deels in het duister.

Budgetplafond bereikt tegengesteld effect

Adrian Newey heeft wel zo'n vermoeden wat daar achter schuil gaat. "De venturi-regels zorgen voor complicaties in de aerodynamica waar de vorige generatie auto's met een platte bodem en diffuser geen last van had", zei de ontwerper van Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan. "En omdat we nu met een budgetplafond werken is het – als je eenmaal verkeerd bent begonnen – des te moeilijker om daar weer uit te komen dan toen de uitgaven minder beperkt waren. Ironisch genoeg hebben de [budget-]regels die bedoeld waren om de teams dichter bij elkaar te brengen, dus aantoonbaar het tegenovergestelde effect gehad."

Newey doelt met zijn claim op de impact van het kostenplafond. Teams die tegenwoordig al in het begin van de ontwerpfase de fout ingaan – zoals recent Mercedes en Ferrari – kunnen niet 1-2-3 tijdens het seizoen ingrijpen, simpelweg omdat het bouwen van een B-spec auto of het eindeloos testen van nieuwe vleugels en vloeren onbetaalbaar is geworden. Pas tegen het einde van het seizoen, met een nieuw budget voor het volgende jaar, valt er echt iets te bereiken. Tot dusverre is geen van de andere teams dat gelukt en is het nog steeds wachten op dat ene eurekamoment dat de voorsprong van Red Bull teniet doet.

In dat kader zijn de woorden van Carlos Sainz hoopgevend. De Ferrari-coureur zei dat de Italiaanse stal bij het begin van het Europese seizoen nog wel het een en ander in petto heeft. "Tegen die tijd is het misschien een beetje te laat met het voordeel dat ze dan misschien al in het kampioenschap hebben, maar we gaan ons uiterste best doen." Misschien, heel misschien, is het nog niet allemaal voorbij.