De samenwerking tussen de McLaren Group en de Bahrain Mumtalakat Holding Company gaat al ver terug. In 2007 nam het bedrijf namelijk al dertig procent van de aandelen van toenmalig directeur Ron Dennis en de ondertussen overleden Mohammed Ojjeh over. Sindsdien is de invloed van de Bahreini's stukje bij beetje vergroot. Zo redde in 2020 de nationale bank van Bahrein McLaren nog van de ondergang. Te midden van de coronapandemie werd er 150 miljoen pond naar het bedrijf overgemaakt. In ruil daarvoor kregen ze een aantal aandelen, werden ze eigenaar van de Technology Campus in Woking en moest McLaren naar verluidt duizend banen schrappen.

Er waren echter geruchten dat Mumtalakat overwoog om de aandelen van de hand te doen. Deze werden aangewakkerd door het feit dat McLaren het nieuwste hybride-sportwagenproject genaamd Artura op pauze zette. Onder andere een investering door Audi behoorde tot de mogelijkheden, maar nadat zij de aandelen van Sauber overnamen zijn die geluiden gestild. Nu is Mumtalakat de enige aandeelhouder in McLaren geworden, in wat volgens de McLaren Group "een kwestie van alle preferente aandelen omzetten in regulier aandelen" was.

McLaren Group-directeur Paul Walsh is blij met de overname van Mumtalakat. "We zijn blij dat hun commitment met deze deal bij McLaren groot blijft", verklaart de Engelsman. "Het versterkt ons bestuur en ons eigenaarschap. Het geeft ons de mogelijkheid om ons te focussen op onze langetermijndoelen. We gaan investeren in nieuwe technologieën, terwijl we ook onderzoeken of we nieuwe technische partnerschappen aan kunnen gaan." Volgens de McLaren Group was de deal al in december beklonken, maar is het nu pas wereldkundig gemaakt.

De McLaren Group is grootaandeelhouder van McLaren Racing, waar ook het Formule 1-team onder valt. Wel heeft de Amerikaanse investeerder MSP Sports Capital eind 2022 33 procent van de aandelen overgenomen, voor een bedrag van 210 miljoen euro. Naast F1 rijdt McLaren ook in de IndyCar, Formule E en Extreme E.