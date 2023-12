'Investeringsfonds staat Bahrein wordt enige aandeelhouder McLaren'

Alles wijst erop dat het Formule 1-team van McLaren binnenkort volledig in handen van Mumtakalat komt. Het bedrijf dat de aandelen in handen krijgt, is het staatsinvesteringsfonds van Bahrein. Sky News heeft vernomen dat de aandeelhouders die nu nog binnen de renstal actief zijn hun aandelen laten omzetten in een constructie waarbij garanties uitgedeeld worden. De nieuwe contracten bevatten de economische rechten om te profiteren van een toekomstige 'liquiditeitsgebeurtenis' zoals een beursgang van McLaren. Een bron van het Britse medium meldt dat de deal komende week wordt beklonken. De autosporttak McLaren Racing, waar het Formule 1-team ook onder valt, blijft wel in handen van andere externe aandeelhouders. Het betreft hier dus een overeenkomst voor de gehele groep, waar ook de autofabrikant zelf onder valt.

Naar verluidt is nog twintig procent van de aandelen van de fabrikant niet in handen van de Bahreiners, maar daar gaat dus een verandering in komen. Volgens een insider is de deal ook een bekrachtiging van het vertrouwen dan men in Woking heeft in Mumtakalat en de mensen die daarachter zitten. Eerder dit jaar nam het bedrijf al de aandelen van een Saudische investeringsmaatschappij over en ook het Amerikaanse Ares Management werd uitgekocht. Dat blijkt nu een duidelijk signaal te zijn dat een volledige overname in het verschiet lag en dat de samenwerking naar tevredenheid van beide partijen verloopt.

Het zijn rommelige jaren binnen McLaren. De topman van de hele McLaren-holding Paul Walsh heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het gehele bedrijf overeind te houden. In de coronapandemie werd ook de Britse autofabrikant hard geraakt en moest het alle zeilen bij zetten om faillissement af te wenden. Zo verkocht de Engelsman het hoofdkwartier in Woking aan een partij aandeelhouders voor 170 miljoen pond, om het direct terug te leasen. Ook de tak van McLaren Applied Technologies werd in 2021 van de hand gedaan, waardoor het bedrijf op financieel gebied meer stabiliteit kreeg. Een groot aantal mensen verloor echter ook hun baan, honderden mensen kwamen op straat. Aan de andere kant is het F1-team altijd relatief stabiel gebleven. Sinds de komst van Zak Brown is de renstal geherstructureerd en lopen de financiële zaken naar behoren.