Bronnen hebben Motorsport.com laten weten dat er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de FIA en meerdere teams over een andere renstal. Men verdenkt dit team ervan een slimme truc toe te passen, waardoor de rijhoogte tussen de kwalificatie en de race aangepast kan worden. Het gaat om het aanpassen van de verbinding tussen de voorzijde van de vloer en het chassis, ook wel de ‘bib’ genoemd. Hierdoor komt het vlakke deel voor de vloer omhoog of omlaag. Het aanpassen van deze hoogte, ook al is het maar minimaal, kan een aanzienlijk voordeel opleveren. Zo kan de rijhoogte veranderen en worden geoptimaliseerd voor zowel een vliegende ronde met weinig brandstof aan boord op zaterdag, en een zware auto voor de race op zondag.

Een dergelijke aanpassing is duidelijk in strijd met het technisch reglement in de Formule 1. Aanpassingen aan de aerodynamische configuratie van de wagen in parc fermé - buiten veranderingen aan de voorvleugel - zijn namelijk ten strengste verboden.

Aanpassing vanuit de cockpit

Jo Bauer, technisch afgevaardigde Formule 1, FIA Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Toch zijn er verdenkingen dat een team de auto op zo’n manier heeft ontworpen dat het mogelijk was om de bib aan te passen middels een aantal instellingen vanuit de cockpit. Deze aanpassing kan in theorie eenvoudig worden uitgevoerd door een monteur tijdens de gebruikelijke werkzaamheden tussen de kwalificatie en de race, en kan zo vrij onopvallend plaatsvinden.

Dat het toch boven water is gekomen, heeft te maken met de verplichte informatiedeling. Alle ontwerpdetails van zogenaamde open source-onderdelen moeten geüpload worden op een server van de FIA, waar alle teams toegang tot hebben. Diverse formaties hebben bij de internationale automobielfederatie aan de bel getrokken, waarna besloten is om actie te ondernemen voor het aanstaande raceweekend in Amerika.

Geen sluitend bewijs

De FIA benadrukt dat een dergelijke truc om de hoogte van de bib aan te passen onder parc fermé-omstandigheden illegaal is, maar het heeft naar eigen zeggen geen sluitend bewijs gevonden dat een van de teams hiervan gebruikmaakte. Desondanks zijn er met onmiddellijke ingang nieuwe procedures in werking gezet om de bib te controleren. Een woordvoerder van de FIA laat Motorsport.com weten: “Elke aanpassing aan de hoogte van de bib in parc fermé is volgens de regels ten strengste verboden. Hoewel we geen indicatie hebben dat enig team zo’n systeem gebruikt, blijft de FIA waakzaam in het toezicht om de sport te verbeteren. Daarom hebben we procedurele aanpassingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de bib niet zo eenvoudig aangepast kan worden. In bepaalde gevallen kunnen we een zegel plakken om zeker te weten dat men voldoet.”

De onthulling van deze mogelijke truc komt aan de vooravond van een spannende slotfase van het seizoen. Met zes races te gaan ligt de strijd om beide wereldtitels nog open.