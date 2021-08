Interview: Zo ziet de F1 Grand Prix van Zandvoort er in coronatijd uit

Na maanden van onzekerheid over de exacte voorwaarden, waarin de voorbereiding volop is doorgegaan, bleek het vrijdag tijd voor witte rook. De kogel is door de kerk, de koningsklasse keert voor het eerst in 36 jaar weer terug naar Nederland. Tot zover het goede nieuws, al is de keerzijde van dat bericht dat de tribunes niet volledig gevuld mogen worden. Het kabinet acht het te vroeg voor vergaande versoepelingen, waardoor het bij een bezettingsgraad van 67 procent met alleen geplaceerde zitplaatsen moet blijven. Een financiële domper voor de organisatie aan de kust, al bekijkt Van Overdijk het liever positief.

Allereerst gefeliciteerd na deze zeer hectische dag. Of eigenlijk moet ik vragen: is dit nieuws wel een felicitatie waard?

Poeh, dat is een lastige. Mijn gevoel is tweeledig. Enerzijds zijn we erg blij dat het evenement doorgaat, maar aan de andere kant moeten we heel veel mensen teleurstellen. Het voelt een beetje dubbel. Ik moet zeggen dat we de afgelopen weken al zagen aankomen dat dit beleid zo maar eens verlengd kon worden. Zeker de afgelopen week was er ook geen enkel signaal meer dat we met honderd procent capaciteit mochten racen. Daar kun je natuurlijk van alles van vinden, maar dit is nu eenmaal besloten door het kabinet. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren al vaker laten zien dat we niet van het glas één derde leeg zijn, maar juist van het glas twee derde vol. Op die manier zetten we de schouders er nu ook weer onder.

Toen de signalen doorkwamen dat honderd procent bezetting niet zou lukken, lag de bal bij jullie. Is er nog lang getwijfeld om het door te laten gaan of is serieus overwogen om de race nog een jaar uit te stellen?

Uiteindelijk hadden we één doel voor ogen een paar jaar geleden en dat was om hier het allermooiste racefestival ter wereld van te maken. Toen zei ook iedereen tegen ons 'dat kan niet, Zandvoort is veel te klein'. Afgelopen periode is wederom erg lastig geweest, we dachten in september wel veilig te zitten voor een volle bak. Maar uiteindelijk kom je toch in een hele rare fase terecht qua corona en blijkt dat de Dutch Grand Prix niet in aanmerking komt voor het garantiefonds van de overheid. Dan kun je twee dingen doen: het hoofd in de schoot werpen en de stekker er maar uittrekken of je kunt er met drie partijen - Sportvibes, TIG Sports en Circuit Zandvoort - vol voor gaan en zeggen 'maar wacht even, dit laten we niet gebeuren'.

We zitten er ook echt in voor de lange termijn, moet ik zeggen. Als dit een éénmalig evenement was geweest, dan we hadden we de stekker er zonder twijfel uit moet trekken. Maar als het aan mij ligt, dan doen we dit de komende tien jaar nog. Het eerste jaar wordt absoluut een hele uitdaging en zal zeker geen 'walk in the park' voor ons worden, maar dan moeten we met drie partijen nog maar eens flink investeren en kijken of we dat in de volgende jaren terug kunnen krijgen. We kunnen al die fans in Nederland in mijn optiek niet nog een keer teleurstellen. En ja, daar stoppen wij nog meer ondernemersrisico in dan voorheen.

Een miljoenenverlies zou volledig op jullie conto komen. Uit Den Haag komt geen cent en vanuit FOM ook niet. Hoe groot is het financiële risico dat jullie nemen precies?

Tja, dat weet je achteraf pas. Uiteindelijk - en dat hebben we ook duidelijk in het persbericht laten noteren - wordt het wel een afgeslankte vorm van wat we eerst hadden gepland. Eén derde van je capaciteit schrappen, betekent gewoon dat je minder kosten kunt maken. Dus het hele festival, de 'main stage', dat zal er allemaal niet zijn. We hadden bijna alle bekende artiesten en DJ's van Nederland op de rol staan, maar die zullen we moeten schrappen. Daar hopen we qua kosten iets mee terug te pakken, de rest is ons risico. En hoeveel risico dat precies zal zijn, heeft uiteindelijk ook gewoon te maken met hoeveel broodjes kroket en biertjes er gegeten en opgedronken worden. Achteraf kunnen we de balans pas opmaken, maar we hebben uit passie gewoon gezegd: dit gaan we doen in 2021.

We moeten het toch specifiek over de bezetting hebben. Gaat het om 70.000 mensen of om 60.000 per dag? 70.000 zou namelijk 67 procent van de volledige capaciteit zijn, maar 60.000 is ten opzichte van de tribuneplaatsen gerekend.

De regels zijn heel helder: je moet iedereen placeren. Daarbij mag je uitgaan van 67 procent van je maximale capaciteit. Als we kijken naar onze evenementenvergunning, dan hebben wij dit evenement vergund gekregen met 110.000 mensen per dag. Dan klopt jouw rekensommetje aardig goed en kom je uit op ongeveer 70.000 per dag. De enige voorwaarde die de overheid daarbij stelt, is dat al die 70.000 mensen een eigen en vaste zitplaats hebben. Maar die hebben we allemaal staan, dus dat is geen probleem. Verder werken we met de CoronaCheckApp [negatieve test of vaccinatiebewijs] en zijn er geen mondkapjes of anderhalve meter nodig.

De onvermijdelijke vervolgvraag: jullie gaan mensen uiterlijk 18 augustus informeren of ze wel of niet mogen komen, maar hoe ziet dat proces eruit? Wordt dat een loting?

Afgelopen week is natuurlijk weer ontzettend rommelig verlopen, al is dat iedere keer zo doordat we nog op de dagkoers van de besmettingen varen. Om 19.00 uur vanavond hebben wij ook pas het officiële nieuws gekregen en gehoord dat dit de regels worden. Dat betekent dat we echt nog wel een paar dagen nodig hebben om de verdere puzzel te leggen. Ik denk dat we iedere dag bij elkaar zullen komen om deze vragen te bespreken, over de procedure valt nu nog niet veel te zeggen. Het wordt een enorme uitdaging en helaas kunnen we niet anders dan mensen teleurstellen, maar goed: wij hebben niet besloten dat één derde niet mag komen... Wat ik wel kan zeggen, is dat we het zo goed mogelijk willen oplossen en dat alle kaartjes van mensen die nu niet kunnen komen gewoon geldig blijven voor volgend jaar. Die krijgen een soort van voorkeursbehandeling.

Ik kan me ook voorstellen dat het contact met FOM een grote rol heeft gespeeld en dat het niet heel lekker zou zijn voor jullie om de race voor het tweede jaar op rij uit te stellen.

Ik moet zeggen: we hebben vooral vanuit onze passie geredeneerd. Willen we het de Nederlandse fans niet nog een keer aandoen om deze race uit stellen of - je weet het nooit - dat we in een heel ander scenario terechtkomen en dat de race misschien nooit meer in Nederland komt. Allerlei overwegingen hebben we de revue laten passeren, maar het belangrijkste is dat we dit jaar per se willen racen. Jammer dat de overheid niet meedoet, maar dan gaan we het zelf oplossen. Dat hebben we tot nu toe iedere keer gedaan.

Dit is een legendarisch Formule 1-jaar met de schitterende strijd tussen Max en Hamilton, we hebben hier een prachtig circuit liggen met kombochten en iedereen snakt naar zo'n evenement in Nederland. Laten we het nu gewoon doen, dat is ons idee. Natuurlijk is het heel jammer dat we een deel van ons concept moeten schrappen, maar aan de andere kant ligt de focus daardoor echt op de sport. De eerste keer in 36 jaar wordt hoe dan ook historisch.

