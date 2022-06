Het is donderdagmiddag in Monaco als we neervlijen op een comfortabele stoel op de eerste verdieping van de Alfa Romeo-hospitality. Terwijl de rest van het team beneden zit te lunchen - we kwamen onderweg naar de trap onder andere driver performance consultant Atze Kerkhof tegen - staan er voor Zhou Guanyu een paar interviews op het menu. Gekleed in Alfa Romeo-shirt en knalgroene broek spoedt de 23-jarige coureur uit Shanghai zich - hij is een paar minuten te laat - naar boven. En als hij eenmaal zit, is het meteen down to business.

“Het seizoen is tot dusver vrij acceptabel verlopen. Zeker beter dan ik, of waarschijnlijk beter dan iedereen, vooraf had verwacht”, steekt Zhou van wal. “Ik ben in de punten geëindigd bij mijn debuut in Bahrein en ben daarna twee keer heel dicht in de buurt gekomen door elfde te worden in Saudi-Arabië en Australië. Vanaf Imola gaat het allemaal echter wat stroever.” Zhou had tijdens de eerste ronde van de sprintrace in Imola een aanvaring met Pierre Gasly, waardoor hij de hoofdrace van achteraan moest beginnen. Hij vertrok de Grand Prix van Emilia-Romagna uiteindelijk vanuit de pitstraat en werd slechts vijftiende in de race. In Miami en Spanje viel hij uit door respectievelijk een waterlek en een motorgerelateerd probleem. In Monaco moest Zhou achteraan starten doordat hij aan het einde van Q1 zijn laatste snelle ronde niet kon afmaken door een rode vlag, waarna er op zondag niet meer in zat dan de zestiende plek.

Dat ongelukkige moment tijdens de kwalificatie in Monaco staat overigens niet op zichzelf. Tegenslag op de zaterdag begint zo langzamerhand een rode draad te vormen in zijn seizoen. Zhou: “Ik heb een paar weekenden achter elkaar wat pech gehad in de kwalificatie, ondanks dat ik mezelf wel heb weten te verbeteren over één ronde. In Imola was er een rode vlag, in Miami was er verkeer en in Spanje zaten we verkeerd met de strategie doordat we drie setjes nieuwe zachten banden gebruikten in Q1, terwijl mijn ronde op de tweede set achteraf bekeken goed genoeg was geweest om door te gaan naar Q2. Maar ik denk dat het qua snelheid op zich wel goed zit steeds.”

Op de zondag zit het de laatste tijd ook niet mee. “Ik ben twee keer getroffen door een probleem met de betrouwbaarheid, wat behoorlijk veel pijn doet, aangezien ik in die twee races voor punten aan het gaan was”, vervolgt Zhou. “Dus het voornaamste voor nu is dat we aan de finish komen. Als we dat op orde hebben, zijn we volgens mij sterk genoeg dat we voor punten kunnen vechten. Maar alles bij elkaar is het een goed begin van het seizoen geweest hoor. Ook al is niet alles even soepel verlopen, ben ik redelijk tevreden over de progressie die ik als coureur heb geboekt.”

Gevraagd in hoeverre zijn vroege uitvalbeurten in Miami en Spanje hun weerslag hebben gehad op die progressie, antwoordt de enige debutant van 2022: “Natuurlijk doet dat wel wat pijn, aangezien ik er ervaring door misloop. Een van de belangrijkste dingen tijdens een rookieseizoen is dat je races uitrijdt. Maar ik geloof niet dat mijn progressie eronder geleden heeft. Het is vooral de ervaring die je op zo’n moment niet opdoet in de Grand Prix, wat pijn doet. Dat is gewoon niet ideaal, al denk ik wel dat we in de races over het algemeen sterker zijn dan in de kwalificaties. Ik denk dat ik mezelf in de kwalificaties nog verder kan verbeteren als het gaat om de tijd die ik op de eerste set banden rijd. Als die beter wordt, lopen we misschien iets minder het risico dat we moeten vechten voor een plek in Q2. Maar ik denk dat we op de eerste plaats de betrouwbaarheid moeten verbeteren. Als we daarin slagen, komt het vanzelf goed.”

Zhou Guanyu racet de tunnel in Monte Carlo uit. Foto: ACM / Julien Perez Alonso

Bottas als richtpunt

Zhou heeft met Valtteri Bottas een ervaren teamgenoot die zijn draai bij Alfa Romeo helemaal gevonden lijkt te hebben na vijf zware seizoenen bij Mercedes. Ondanks dat de Fin niet gevrijwaard is van technisch malheur - met name tijdens de trainingen gaat er soms veel tijd verloren - weet de Fin in nagenoeg elke race tot scoren te komen. Alleen in Jeddah was er een nulscore van de coureur uit Nastola. Een probleem met het koelingssysteem verhinderde dat hij de finishvlag zag.

Over samenwerking met Bottas zegt Zhou: “Die verloopt erg goed. Hij is erg aardig, geeft antwoord op alle vragen die ik hem stel en geeft me goede feedback. We kunnen prima met elkaar opschieten, waardoor de sfeer in het team ook erg goed is. Iedereen is gemotiveerd en tevreden over hoe het gaat. Maar tegelijkertijd is het voor mij ook lastig om zo’n snelle en ervaren teamgenoot te hebben. Het betekent immers dat ik heel hard moet werken om hem te kunnen evenaren. Ik doe elke race echt mijn uiterste best om zo dicht mogelijk bij hem in de buurt te komen. Maar verder is het erg leuk om met hem te werken. Het is tot dusver een plezierige reis geweest.”

Gevraagd naar de lastige kant van het hebben van een ervaren teamgenoot, laat Zhou weten: “Het is gewoon moeilijk om net zo goed als hij te presteren, met name over één ronde. Hij weet beter waar de limiet ligt, terwijl ik nog een beetje aan het zoeken ben. Daardoor is het voor mij lastiger om die laatste één of twee tienden eruit te halen. Maar het is goed om hem naast mij te hebben, het kan mij alleen maar beter maken. En zijn ervaring is natuurlijk ook waardevol voor het team. Het team en ik leunen erg op zijn informatie. Wat positief is, is dat hij en ik na elke sessie vergelijkbare feedback geven. Dat houdt in dat we hetzelfde voelen in de auto en onze manier van rijden niet heel erg van elkaar verschilt. Dat is altijd mooi meegenomen.”

De komende races hoopt Zhou het gat naar de voormalig Mercedes-rijder verder te kunnen dichten. “Dat is vanzelfsprekend mijn plan en het doel. In de laatste paar kwalificaties zat ik al heel dicht achter hem, minder dan een tiende, maar kon ik in Q2 om verschillende redenen niet aan zijn tijd komen”, aldus Zhou. “Als je puur naar de kwalificatieresultaten kijkt, lijkt hij het een stuk beter te doen, maar dat komt vooral doordat hij telkens in Q3 weet te komen, terwijl ik in Q1 of Q2 blijf steken door een probleem of mijn gebrek aan ervaring, waardoor ik mezelf niet goed op de baan weet te positioneren voor een vrije ronde. Maar als je kijkt naar het verschil in Q1 aan het begin van het seizoen, dan bedroeg dat zes of zeven tienden. Tegenwoordig zitten we in Q1 altijd binnen twee tienden van elkaar. Dat is een goede stap. Maar het gaat er natuurlijk om dat je ook Q3 haalt als je eenmaal in Q2 bent aanbeland. Ik zal ervoor moeten zorgen dat mijn sessies probleemlozer verlopen.”

Zhou Guanyu met de Alfa Romeo C42 in Monaco. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Midden in het middenveld

Waar Mick Schumacher vorig jaar in de luwte van de achterhoede kon leren, zit Zhou meteen in een auto die in principe snel genoeg is om elke race mee in de punten te finishen. Gevraagd of het feit dat Alfa Romeo dit jaar over een competitieve auto beschikt voor meer druk op de ketel zorgt, antwoordt Zhou: “Nee. Het is op de eerste plaats fijn om te weten dat team en auto in staat zijn om in het middenveld mee te doen en je niet veroordeeld bent tot een strijd in de achterhoede. Maar het zit dit jaar zo dicht bij elkaar. Vorig jaar zat er een goede halve seconde tussen de jongens die in Q1 werden uitgeschakeld en degenen die doorgingen naar Q2. Nu is dat verschil misschien een tiende. Neem de kwalificatie in Barcelona. Daar zat tussen P11 en P17, waar Fernando Alonso stond, maar twee tienden. De verschillen zijn waanzinnig klein. Maar het is goed om te weten dat je een auto hebt waarmee je in het middenveld kan vechten, en in sommige races zelfs misschien nog wel meer mogelijk is.”

Teambaas Frederic Vasseur prees eerder Zhou’s werkethiek en teamgeest, maar voegde daaraantoe dat het tijd wordt dat beide wagens in de top-tien meedoen. Of hij het idee heeft dat hij onder druk staat om te presteren? “Ik voel niet echt druk. Ik voel vooral frustratie omdat we het een paar keer gewoon voor elkaar hadden kunnen krijgen om met twee wagens in de punten te eindigen. In Jeddah kwam Valtteri natuurlijk niet aan de finish, maar was ik maar één positie verwijderd van de top-tien. In Melbourne scheelde het ook maar één plek. Natuurlijk is het doel om beide wagens vooraan te hebben, maar waar we nu eerst voor moeten zorgen, is dat we aan de finish komen. Dat is op dit moment wat mij het meest frustreert.”

Over zijn doelen voor het restant van het F1-seizoen, zegt Zhou, die overigens goed bevriend zegt te zijn met de Nederlandse Chinees Ho-Pin Tung (“Ik ken hem al een tijdje, hopelijk zien we elkaar snel weer eens“): “Die zijn nu iets anders dan de doelen die ik aan het begin van het seizoen had. Mijn nieuwe doel is om in de kwalificatie Q3 te bereiken. Er komen natuurlijk nog de nodige banen aan die ik niet ken, zoals Brazilië en Mexico, maar mijn doel vanaf nu is om in Q2 te komen en vervolgens voor een plek in Q3 mee te knokken. Voor de races blijft punten scoren het doel. We moeten daar als team met twee auto’s in kunnen slagen. Als de problemen die we recentelijk in de races hadden uit de weg zijn geruimd, dan zou het echt wel goed moeten komen, dan moeten we daar absoluut voor kunnen vechten.”

Zhou heeft een eenjarig contract bij het team van Alfa Romeo. Gezien de formatie uit Hinwil een meerjarige deal met Bottas heeft en er met Theo Pourchaire een groot talent in de coulissen staat te wachten, is er een kans dat het voor hem alleen bij het seizoen 2022 blijft. Zhou maakt zich vooralsnog geen zorgen over zijn toekomst. “Ik heb geen doel meegekregen van het team”, stelt hij. “Maar om eerlijk te zijn is iedereen over het geheel genomen erg te spreken over mijn progressie en het feit dat ik geen fouten maak. Dat laatste is vrij cruciaal, aangezien we aan het begin van het seizoen zitten en we niet ruim in de reserveonderdelen zitten. Geen fouten en progressie, volgens mij is iedereen tevreden. Ik moet gewoon zo door blijven gaan. Verder is het nog te vroeg om na te denken over wat er volgend jaar of verder in de toekomst gaat gebeuren.”

Zhou Guanyu wordt geïnterviewd door Motorsport.com-journalist Erwin Jaeggi. Foto: Alfa Romeo