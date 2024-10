Interview: Waarom Max Verstappen denkt dat het ergste nu achter de rug is

Toen Max Verstappen in Bahrein met maar liefst 22 seconden voorsprong over de streep kwam, was de teneur in de paddock dat het Formule 1-seizoen 2024 een herhaling zou worden van de voorgaande twee jaren. "Kunnen we dat Wilhelmus niet meteen 24 keer afspelen en dan volgend jaar weer terugkomen?", grapte een Britse collega in het mediacentrum. De realiteit ziet er ruim een half jaar later heel anders uit. Zo heeft Red Bull Racing een verkeerde afslag genomen in de doorontwikkeling van de RB20 en heeft de concurrentie onder aanvoering van McLaren immense stappen gezet. Red Bull is zodoende veel eerder bijgehaald dan dat eenieder in de Formule 1-wereld voor mogelijk had gehouden.

Verstappen voelde al langer dat het verkeerd zou gaan

"In het begin wel, maar als je kijkt wat onze problemen waren, dan snap ik het op zich wel", reageert Max Verstappen op de vraag of hij zelf verrast is hoe snel Red Bull is ingehaald. "Op een gegeven moment is het bij ons natuurlijk niet de goede kant opgegaan. De andere teams zijn dat specifieke probleem of nog niet tegengekomen of ze hebben in een andere richting ontwikkeld dan wij. Dat is altijd moeilijk in te schatten." Waar voor veel buitenstaanders het kantelpunt rond de raceweekenden in Imola en Miami ligt - Verstappen won voordien nog overtuigend in Japan en China - voelde de Nederlander al veel eerder dat het niet helemaal goed zou gaan bij Red Bull. "Ik had al eerder door dat het gevoel heel anders was dan met de auto van vorig jaar, qua balans. Op dat moment was onze auto natuurlijk nog wel een stuk sterker dan de rest, of misschien moet ik zeggen dat de rest toen nog een stuk minder was, dus op dat moment kon je dat nog wel compenseren. In de races daarna is dat natuurlijk veel erger geworden. Op een gegeven moment was het gewoon heel moeilijk om mee te rijden en heeft de rest natuurlijk ook stappen gezet."

De connectie tussen de voor- en achterkant van de RB20 was enigszins zoek. Waar Verstappen aangeeft dat de balans van de Red Bull-auto heel anders aanvoelde dan vorig jaar, gaan de gedachten ook al snel terug naar het wisselen van concept. In Milton Keynes vertelde Verstappen begin dit jaar bij de autopresentatie immers dat zijn eerste gedachte bij het zien van de schetsen was 'wow, dit is wel heel anders'. Het roept de vraag op of het wisselen van concept met de kennis van nu een fout is geweest: "Nou, ik denk eigenlijk dat je aan de buitenkant niet kunt zien wat er fout is. Dus dat is niet het punt. Hoe de auto er van buiten uitziet, is in ieder geval niet het probleem."

Speelt de verouderde windtunnel een rol?

Verstappen geeft daarmee indirect aan dat het probleem van Red Bull in ieder geval deels in de vloer moet zitten, het gedeelte dat fans normaliter niet kunnen zien. Het is een euvel waar veel teams onder dit reglement tegenaan zijn gelopen. Zo heeft Mercedes twee jaar geworsteld met de grondeffect-auto's en keerde bij Ferrari het stuiteren (bouncing) terug met de vloerupdate uit Barcelona. "Ja, het is schijnbaar toch een stuk lastiger dan dat iedereen denkt", vervolgt Verstappen het exclusieve interview met Motorsport.com. "Op dit moment houden ze bij McLaren ook nog een vloer achter de hand, waar ze nog niet helemaal zeker van zijn. Het is een stuk gevoeliger met upgrades dan onder het vorige reglement, denk ik."

Het wordt versterkt doordat de correlatie niet altijd goed bleek: downforce vinden in de virtuele wereld maakte de auto op het circuit niet altijd sneller. "Dat is heel lastig te zeggen, maar het zal wel gecompliceerder zijn om dat allemaal goed tot z’n recht te brengen dan met de oude auto’s." Het komt ook doordat de windtunnel van Red Bull nogal verouderd is, waarbij het team overigens plannen heeft voor een nieuwe. "We hebben nu een redelijk oude windtunnel natuurlijk", erkent Verstappen. "Maar tot dit jaar heeft die alles heel goed gedaan. Sommige dingen zijn gewoon lastig te begrijpen. Dat zie je bij alle teams, behalve McLaren tot nu toe. Alle teams hebben hun eigen problemen gehad, ook met moderne windtunnels. Ik denk dat het extreem lastig is om dingen perfect te finetunen en om er precies de juiste data uit te krijgen. Dat kan aan veel dingen in de windtunnel zelf liggen of hoe die correleert met het circuit."

Heeft Red Bull het begin van een oplossing gevonden?

Voor Red Bull Racing is het nu vooral zaak om stap voor stap weer uit het dal te klimmen. Volgens Verstappen is de weg omhoog al enigszins ingezet met de vloerupdate in Baku. In Azerbeidzjan klopte de afstelling van Verstappen niet, maar deed teamgenoot Sergio Pérez voorafgaand aan zijn crash wel mee om de podiumplekken. Een week later wist Verstappen daadwerkelijk het podium te halen in Singapore, in de voorbije jaren toch geen goed circuit voor Red Bull. Het team sprak bij de Baku-update van 'subtiele veranderingen aan de vloeroppervlakte', al heeft Verstappen goede hoop dat die nieuwe vloer wel het begin van een oplossing vormt. "Dat was wel beter, ja. Het was voor ons al een prima stap. Ik denk dat we nu wel de goede kant opgaan, alleen duurt het natuurlijk nog even. Je kunt zoiets niet in één à twee weken even omdraaien. Maar ik denk dat het team op zich ook wel blij was met wat ze zagen in Baku."

Genoeg om McLaren en Lando Norris het echt lastig te kunnen maken in races was het nog niet, al volgt er in het Amerikaanse Austin een nieuw updatepakket voor Red Bull. Het effect en de omvang daarvan vallen natuurlijk nog te bezien, al heeft Verstappen goede hoop dat het ergste inmiddels achter de rug is. De Limburger denkt dat Monza - waar Verstappen en Pérez bleven steken op de posities zes en acht - het sportieve dieptepunt van dit jaar is geweest. "Ik denk het wel, om eerlijk te zijn. Hopelijk kunnen we vanaf nu weer goede stappen zetten."